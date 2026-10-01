Край на таксата: Електронната идентичност вече ще се издава безплатно

Издаването на удостоверение за електронна идентичност вече ще бъде безплатно. Парламентът прие на второ четене промени в Закона за електронната идентификация, внесени от Петър Тодоров от "Прогресивна България" и група народни представители.

С измененията отпада и таксата за проверка на електронната идентичност, когато тя се извършва от държавния център и е необходима за предоставянето на услуги от държавни органи, лица с публични функции и организации, предоставящи обществени услуги.

Това означава, че гражданите няма да плащат нито за издаването на удостоверението, нито за проверката на електронната им идентичност в тези случаи.

Възможността частни регистрирани центрове да извършват проверки срещу заплащане се запазва.

Депутатите приеха още една промяна - удостоверенията за електронно овластяване вече ще се издават единствено по електронен път, като отпада възможността да бъдат предоставяни на хартиен носител.

Според мотивите към законопроекта целта е да бъдат премахнати финансовите и административните пречки пред използването на електронната идентификация, както и да се улесни достъпът до електронните услуги и да се намали необходимостта гражданите да посещават администрацията на място.

Законопроектът беше внесен на 28 август, а на 17 септември беше подкрепен на първо четене със 168 гласа "за", един "против" и без въздържали се.