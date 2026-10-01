Ванеса Филипова напуска ГЕРБ - Банкя

Организационният секретар на ГЕРБ-Банкя Ванеса Филипова напуска партията. Това обяви тя с пост в социалните медии. "Не съм вече член в ПП ГЕРБ. Днес официално подадох заявление за напускане на ПП ГЕРБ . Тръгвам си сама. Тръгвам си с гордо вдигната глава и като категоричен победител. През летните месеци се проведоха отчетно-изборни събрания и спечелих с пълно мнозинство доверието на структурата в Банкя за втори пореден мандат като организационен секретар.





За почти 3 години и половина дадох цялата си енергия, време и идеи за развитието на районната ни структура в Банкя. Миналата година хвърлих оставка и като организационен секретар на МГЕРБ-София, защото отказах да бъда част от схема, която гони количество, а не качество.Взех решение да вляза в партията, когато бях на 19 години - с чист идеализъм. Но когато се сблъскаш лице в лице с предателството, с абсолютното пренебрежение към денонощния ти труд и видиш как нагли интриги и ниски морални ценности диктуват правилата - време е да им обърнеш гръб. Моите принципи, моята гордост и моето чувство за справедливост НЯМА КАК ДА БЪДАТ ПРЕГЛЪТНАТИ в името на каквато и да е позиция!





Не понасям лицемерието и подмазването ползвано като "асансьор" за кариера. За мен е недопустимо една гнила ябълка да съсипва целия кош с плодове, да се използва черен ПР и прочие.Всеки, който ме познава, знае, че съм директна, пряма и борбена. Често бях „лошият вестоносец“, защото казвах истината в очите. Точно тази истина ме направи неудобна за заиграващите се зад кулисите.



Личности, които си позволяват арогантно и неуважително кадруване, както и създаването на разделение и интриги, са в основата на падението, в което се намира партията. Лансират се послушни фигуранти, които едва събират по 60-100 преференции, но имат огромното желание да бъдат "нови умове"; „политици“ и да натискат един бутон, напълно абдикирали от нуждите на гражданите.



Благодарение на ВАШЕТО безапелационно доверие, аз съм представителят на Поколението Z с най-висок резултат в листата за 25 МИР от ПП ГЕРБ. По брой лични преференции на моята позиция аз съм на първо място! Моята кандидатура изми срама от чуждото нагло подреждане. Отказвам да бъда параван за фалш, в който нискоквалифицирани, социално неангажирани и послушни личности биват избутвани напред, само защото мълчат и козируват пред фигури, изгнили като престояла на земята ябълка, паднала от дървото преди месеци.



Благодаря от сърце на изявените лидери с опит, които ми подадоха ръка, вярваха до мен и ми бяха ментори, дори когато казвах най-неудобните истини: Младен Маринов, Лъчезар Иванов, Анна Александрова, Красен Кралев, Рангел Марков, Георги Георгиев, Георг Георгиев, Анна Стойкова, Николай Нанков, Галя Василева, Гюнай Хюсмен, Христо Терзийски, Даниела Райчева, Ваня Тагарева, Антон Хекимян,Таня Георгиева и др., както и на чистите хора от структурите на ГЕРБ и ГЕРБ-БАНКЯ.

Благодаря ви за мъдрите, понякога тежки, но безценни житейски уроци!