Дрегерът отчел 1,21 промила, шофьорката извадила 200 евро
49-годишната жена е задържана, автомобилът ѝ е иззет, а по случая вече има образувано досъдебно производство
49-годишна шофьорка е задържана, след като предложила 200 евро на полицаи при проверка за алкохол в софийското село Лозен, съобщиха от МВР.
Случаят е от 30 септември около 21:30 часа, когато автопатрул на Осмо районно управление спрял автомобила на жената за проверка.
Направената проба с дрегер отчела 1,21 промила алкохол в издишания въздух.
Според полицията след резултата жената предложила 200 евро на служителите на МВР в опит да осуети проверката.
Полицаите не приели парите и задържали 49-годишната за срок до 24 часа. Автомобилът, който управлявала, е иззет.
По случая е образувано досъдебно производство, а материалите са докладвани на Софийската градска прокуратура.
На жената вече е повдигнато обвинение.