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Дрегерът отчел 1,21 промила, шофьорката извадила 200 евро

Дрегерът отчел 1,21 промила, шофьорката извадила 200 евро
БТА

49-годишната жена е задържана, автомобилът ѝ е иззет, а по случая вече има образувано досъдебно производство

49-годишна шофьорка е задържана, след като предложила 200 евро на полицаи при проверка за алкохол в софийското село Лозен, съобщиха от МВР.

Случаят е от 30 септември около 21:30 часа, когато автопатрул на Осмо районно управление спрял автомобила на жената за проверка.

Направената проба с дрегер отчела 1,21 промила алкохол в издишания въздух.

Според полицията след резултата жената предложила 200 евро на служителите на МВР в опит да осуети проверката.

Полицаите не приели парите и задържали 49-годишната за срок до 24 часа. Автомобилът, който управлявала, е иззет.

По случая е образувано досъдебно производство, а материалите са докладвани на Софийската градска прокуратура.

На жената вече е повдигнато обвинение.

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