След обвинението за НПО-то на Калушев: Бившият екоминистър Борислав Сандов търси допълнителна работа

Ден след повдигнатото обвинение на бившия министър на околната среда Борислав Сандов за превишаване властта по повод сключеното споразумение с НПО-то на Ивайло Калушев (НАКЗТ) той обяви, че търси допълнителна работа. Сандов е обвинен за това, че на 8 февруари 2022 г., в качеството си на министър е сключил споразумение с НАКЗТ и е възложил държавновластнически и контролни функции на сдружението. Целта е била набавяне на облага за неправителствената организация. Тя се е изразявала в неограничен достъп единствено на сдружението и на посочени от него представители в земи в района над хижа „Петрохан“, каза в сряда пред медиите говорителят на Софийската градска прокуратура прокурор Николай Николаев.

Вчера Сандов се появи в съда със своя защитник адвокат Александър Кашъмов.

"Търся допълнителна работа. Поради определени допълнителни разходи, свързани с действия на държавата спрямо мен, се налага да имам допълнителни приходи. Онези от вас, които ме познават отблизо, знаят че живея скромно и не съм забогатял от участието си във властта. Мога да работя най-различни неща, а ако е за добра кауза, дори повече от очакваното. За част от експертизата ми вече се знае, но съм отворен и за нови неща. Единственото ми условие е работата да не пречи на семейните ми ангажименти и време за детето ми.

Самоосигуряващо лице съм.