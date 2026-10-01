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След обвинението за НПО-то на Калушев: Бившият екоминистър Борислав Сандов търси допълнителна работа

След обвинението за НПО-то на Калушев: Бившият екоминистър Борислав Сандов търси допълнителна работа
Снимка: БТА

Не съм забогатял от участието си във властта, твърди Сандов

Ден след повдигнатото обвинение на бившия министър на околната среда Борислав Сандов за превишаване властта по повод сключеното споразумение с НПО-то на Ивайло Калушев (НАКЗТ) той обяви, че търси допълнителна работа. Сандов е обвинен за това, че на 8 февруари 2022 г., в качеството си на министър е сключил споразумение с НАКЗТ и е възложил държавновластнически и контролни функции на сдружението. Целта е била набавяне на облага за неправителствената организация. Тя се е изразявала в неограничен достъп единствено на сдружението и на посочени от него представители в земи в района над хижа „Петрохан“, каза в сряда пред медиите говорителят на Софийската градска прокуратура прокурор Николай Николаев. 
 
Вчера Сандов се появи в съда със своя защитник адвокат Александър Кашъмов.
 
"Търся допълнителна работа. Поради определени допълнителни разходи, свързани с действия на държавата спрямо мен, се налага да имам допълнителни приходи. Онези от вас, които ме познават отблизо, знаят че живея скромно и не съм забогатял от участието си във властта. Мога да работя най-различни неща, а ако е за добра кауза, дори повече от очакваното. За част от експертизата ми вече се знае, но съм отворен и за нови неща. Единственото ми условие е работата да не пречи на семейните ми ангажименти и време за детето ми.
Самоосигуряващо лице съм.
Ако имате нещо предвид, пишете или звъннете", пише Сандов.
 
 

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