След обвинението за НПО-то на Калушев: Бившият екоминистър Борислав Сандов търси допълнителна работа
Не съм забогатял от участието си във властта, твърди Сандов
Ден след повдигнатото обвинение на бившия министър на околната среда Борислав Сандов за превишаване властта по повод сключеното споразумение с НПО-то на Ивайло Калушев (НАКЗТ) той обяви, че търси допълнителна работа. Сандов е обвинен за това, че на 8 февруари 2022 г., в качеството си на министър е сключил споразумение с НАКЗТ и е възложил държавновластнически и контролни функции на сдружението. Целта е била набавяне на облага за неправителствената организация. Тя се е изразявала в неограничен достъп единствено на сдружението и на посочени от него представители в земи в района над хижа „Петрохан“, каза в сряда пред медиите говорителят на Софийската градска прокуратура прокурор Николай Николаев.
Вчера Сандов се появи в съда със своя защитник адвокат Александър Кашъмов.
"Търся допълнителна работа. Поради определени допълнителни разходи, свързани с действия на държавата спрямо мен, се налага да имам допълнителни приходи. Онези от вас, които ме познават отблизо, знаят че живея скромно и не съм забогатял от участието си във властта. Мога да работя най-различни неща, а ако е за добра кауза, дори повече от очакваното. За част от експертизата ми вече се знае, но съм отворен и за нови неща. Единственото ми условие е работата да не пречи на семейните ми ангажименти и време за детето ми.
Самоосигуряващо лице съм.
Ако имате нещо предвид, пишете или звъннете", пише Сандов.