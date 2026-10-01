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Марта Кос: Черна гора е във финалната фаза на преговорите за членство в ЕС

Марта Кос: Черна гора е във финалната фаза на преговорите за членство в ЕС
АП/БТА

Еврокомисарят поздрави вицепремиера и външен министър на страната Ервин Ибрахимович за успешните реформи

Черна гора се намира във финалната фаза на преговорите за членство в Европейския съюз, като се очаква още няколко преговорни глави да бъдат затворени на междуправителствената конференция в средата на октомври. Това стана ясно от думите на еврокомисаря по разширяването Марта Кос, която говори по време на министерска среща на "Берлинския процес", проведена в черногорското селище Пръжно край Будва.

Кос изказа поздравления към вицепремиера и външен министър на страната Ервин Ибрахимович за успешните реформи. Тя отбеляза, че до момента Черна гора е затворила 18 преговорни глави и я призова да запази темпото за финализиране на преговорите.

Според еврокомисаря постигнатият от черногорската страна напредък вдъхва нов живот на политиката на разширяване към Западните Балкани. Тя акцентира върху факта, че геополитическата нужда от разширяване и спазването на принципа за членство, основано на заслугите, вървят ръка за ръка.

Кос определи 2026 година като исторически връх за разширяването, отбелязвайки, че през първите девет месеца са отворени или затворени повече глави, отколкото през който и да е друг период от последните 25 години. Тя добави, че този процес е ключов не само в политически план, но и за сигурността, икономиката и устойчивостта на европейските демокрации.

Инициативата "Берлинският процес" е дадена от Германия през 2014 г. с цел насърчаване на регионалното сътрудничество и европейския път на държавите от Западните Балкани. В нея участват Албания, Босна и Херцеговина, Косово, Черна гора, Северна Македония и Сърбия, заедно с партньори от ЕС и европейски структури. Фокусът пада върху икономиката, инфраструктурата, добросъседството, сигурността и европейската перспектива. През 2020 г. България и Северна Македония осъществиха първото съвместно председателство между страна членка на ЕС и държава от региона.

Предстоящата среща на върха на лидерите от инициативата ще се състои на 21 и 22 октомври в курорта Свети Стефан, като се предвижда събитието да бъде открито от черногорския премиер Милойко Спаич и германския канцлер Фридрих Мерц, припомня агенция МИНА, цитирано по БТА.

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