Жоел Арате: България е световна сила в бокса

Старши треньорът на мъжкия национален отбор по бокс Жоел Арате направи равносметка на представянето на България на Европейското първенство в София.

Националите завършиха шампионата с две отличия - златен медал на Радослав Росенов и бронз на Рами Киуан. Хавиер Ибаниес, Уилиам Чолов и Роселин Бачевски достигнаха до четвъртфиналите и останаха на крачка от медалите.

Арате поздрави състезателите за положените усилия и благодари на Българската федерация по бокс, Министерството на младежта и спорта, клубните треньори и своя щаб.

„Искам да поздравя всички наши боксьори за огромните усилия, които вложиха както в подготовката през последните месеци, така и с представянето си на ринга. Благодаря на президента на федерацията Красимир Инински и му се извинявам, че не успяхме да спечелим повече медали“, заяви Арате.

Селекционерът отличи представянето на Радослав Росенов, който спечели европейската титла в категория до 60 килограма и беше избран за най-добър боксьор на първенството.

„Радо игра страхотно през целия турнир. Проведе три много тежки мача срещу класни съперници, но показа, че е по-добър от тях. Беше подготвен технически и тактически за всеки противник. Заслужи златния медал и купата за най-добър боксьор“, каза Арате.

„Много съм щастлив за него, защото той израства с всеки турнир“, допълни треньорът.

Рами Киуан стигна до бронзовия медал, но според Арате е имал възможност да постигне повече.

„Винаги съм казвал, че Рами трябва да печели медал от всяко първенство, в което участва. Той взе бронз, но съм сигурен, че заслужава повече. На полуфинала трябваше да бъде по-агресивен още от началото срещу руснака. Този път не се получи, но обещавам, че следващия път ще излезе победител“, заяви селекционерът.

Арате отново изрази несъгласието си със съдийското решение в четвъртфинала на Хавиер Ибаниес.

„Категорично не съм съгласен с това, което отсъдиха съдиите. Хавиер беше подготвен за шампион. Смятам, че на четвъртфинала беше ощетен. Ще работим така, че това да не се повтаря“, каза той.

„Неговата цел е олимпийската титла и той работи всеки ден в тази посока“, добави Арате.

Селекционерът коментира и представянето на останалите български боксьори. Уилиам Чолов получи тежка аркада още в първия си двубой, което повлия на участието му.

„Смятам, че Уилиам можеше да изиграе поне два рунда на четвъртфинала и да продължи напред, но лекарите прецениха друго“, обясни Арате.

Кирил Георгиев и Ергюнал Себахтин изтеглиха тежък жребий, а Роселин Бачевски остави силно впечатление при дебюта си.

„Роселин направи равностоен мач за медал срещу испанеца, който е от Куба и е бронзов медалист от Олимпийските игри в Париж. Той определено има голям потенциал. Хареса ми и представянето на Благовест Неделчев“, каза треньорът.

Арате припомни, че Румен Руменов се е включил в последния момент заради контузията на Викторио Илиев. Семион Болдирев също е отпаднал непосредствено преди първенството, въпреки че според специалиста е имал потенциал за медал.

Следващата голяма цел пред националния отбор са Олимпийските игри в Лос Анджелис през 2028 година.

„България е не само европейска, но и световна сила. Имаме много класни боксьори и състезатели с голям потенциал. Вървим в правилната посока, а останалите се съобразяват с нас“, заяви Арате.

Той вярва, че Радослав Росенов, Рами Киуан и Хавиер Ибаниес могат да спечелят олимпийски квоти още на Световното първенство.

„Имаме трима изявени боксьори, но разполагаме с потенциал за повече. По-младите трупат опит и имат шанс да се преборят. Ако не успеят на Световното първенство, ще имат възможност на Европейските игри“, обясни селекционерът.

„Разполагаме с млад и много качествен отбор. Трябва да продължим да работим. Част от момчетата сега ги очаква Европейско първенство до 23 години, където също очаквам силно представяне и медали“, завърши Жоел Арате.