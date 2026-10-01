Домашно насилие над дете в Монтанско: Задържаха 43-годишен
Прокуратурата твърди, че на малолетното лице е причинена лека телесна повреда, предстои искане за постоянен арест
43-годишен мъж е привлечен като обвиняем при разследване за причиняване на телесна повреда на малолетно дете в условията на домашно насилие в Монтанско.
Случаят е от 29 септември в село Долно Белотинци, съобщиха от прокуратурата.
Според събраните до момента доказателства на детето е била причинена лека телесна повреда, изразяваща се в болка и страдание без разстройство на здравето.
От държавното обвинение посочват, че по делото има достатъчно данни на този етап, за да се направи обосновано предположение за съпричастността на 43-годишния мъж към престъплението, за което е обвинен.
Мъжът е задържан за срок до 72 часа с постановление на прокурор.
Предстои Районната прокуратура в Монтана да внесе в съда искане за налагане на постоянна мярка "задържане под стража".
Разследването по случая продължава под надзора на прокуратурата.