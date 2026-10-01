Домашно насилие над дете в Монтанско: Задържаха 43-годишен

43-годишен мъж е привлечен като обвиняем при разследване за причиняване на телесна повреда на малолетно дете в условията на домашно насилие в Монтанско.

Случаят е от 29 септември в село Долно Белотинци, съобщиха от прокуратурата.

Според събраните до момента доказателства на детето е била причинена лека телесна повреда, изразяваща се в болка и страдание без разстройство на здравето.

От държавното обвинение посочват, че по делото има достатъчно данни на този етап, за да се направи обосновано предположение за съпричастността на 43-годишния мъж към престъплението, за което е обвинен.

Мъжът е задържан за срок до 72 часа с постановление на прокурор.

Предстои Районната прокуратура в Монтана да внесе в съда искане за налагане на постоянна мярка "задържане под стража".

Разследването по случая продължава под надзора на прокуратурата.