Поло блузата се завръща: Тейлър Суифт и Джулия Робъртс показват как се носи тази есен

Дълго време поло блузата беше свързвана най-вече с училищни униформи, спортни екипи и онзи малко скучен „business casual“ стил. Тази есен обаче една от класиките в гардероба отново се завръща – и знаменитостите показват, че може да изглежда далеч по-модерно, отколкото си спомняме, пише People.

Тейлър Суифт, Джулия Робъртс и Минди Калинг вече включиха различни версии на полото в есенните си визии, превръщайки добре познатата яка в един от детайлите, които си струва да следим през сезона.

Предимството на тази дреха е и практично – тя лесно може да се носи самостоятелно през по-топлите есенни дни, но също така се комбинира с пуловер, сако или палто, когато температурите паднат.

Тейлър Суифт избира плетивото

Тейлър Суифт показа една от най-актуалните интерпретации на тенденцията – бежово плетено поло с копчета.

Вместо строгата и леко старомодна версия, певицата заложи на меко плетиво и неутрален цвят. Именно комбинацията между класическата яка и текстурата на пуловера прави дрехата подходяща за ежедневен есенен аутфит.

Подобни модели могат да бъдат намерени както с копчета по цялата дължина, напомнящи жилетка, така и като класически пуловер с поло яка и къс ръкав.

Неутралните цветове – бежово, екрю, кафяво и сиво – позволяват лесно съчетаване с дънки, панталони и по-тежки есенни палта.

Джулия Робъртс превръща полото в business casual

Джулия Робъртс показва друга страна на тенденцията. Актрисата заложи на модел с дълъг ръкав, който успешно се вписва в по-елегантния ежедневен гардероб.

Свободният силует е важен за актуалната версия на полото. Вместо прилепнали модели, все по-често се виждат меки и леко oversized кройки, които придават непринуденост на иначе класическата дреха.

Подобен модел може да се комбинира с широк панталон и мокасини за офиса, но и с обикновени дънки и маратонки за по-небрежна визия.

Особено актуални са моделите с частично закопчаване около деколтето. Те запазват характерната яка, но стоят по-близо до пуловер, отколкото до традиционна поло тениска.

Минди Калинг добавя цвят

Ако неутралните есенни тонове не са по вкуса ви, Минди Калинг предлага по-смела алтернатива.

Актрисата избра раирано плетено поло, с което показа, че есенният гардероб не е задължително да се ограничава до сиво, черно и кафяво.

Райетата продължават да присъстват сред любимите принтове на звездите, особено при пуловерите. В комбинация с поло яка те придават лек ретро характер на визията, без тя да изглежда старомодна.

Именно цветните и раираните варианти са добър начин класическият модел да бъде адаптиран към по-ежедневен и младежки стил.

Защо полото отново е на мода?

Модата през последните сезони все по-често връща класически елементи от preppy стила – мокасини, жилетки, ризи, плетива и традиционни яки. Полото естествено се вписва в тази тенденция.

Разликата е в начина, по който се носи днес.

Вместо задължително да бъде част от строг или спортен аутфит, полото се появява в меки плетива, oversized силуети, райета и модели с по-дълбоки деколтета. Така една дреха, която мнозина свързват с училищните години, получава далеч по-съвременен вид.

Има и още една причина за завръщането ѝ – практичността. Поло пуловерът е достатъчно завършен, за да бъде носен самостоятелно, но и достатъчно изчистен, за да влиза под сако или палто.

Тейлър Суифт го носи в неутрална и уютна версия, Джулия Робъртс го превръща в част от модерния business casual, а Минди Калинг доказва, че класическата дреха може да бъде и цветна.

Така полото отново се намества сред есенните тенденции – този път без задължително да напомня на училищна униформа.