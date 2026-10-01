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В Истанбул пристигна легендарният влак „Ориент експрес“

В Истанбул пристигна легендарният влак „Ориент експрес“

На 29 септември влакът е имал престой и във Варна

В Истанбул пристигна легендарният влак „Ориент експрес“, съобщава турският в. „Хюриет“. 

По информация на изданието „легендарният влак“ е пристигнал на гарата "Сиркеджи" вчера. Влакът е потеглил от Париж на 25 септември със 70 пътници.

Пасажерите са пътували през Германия, Австрия, Унгария, Румъния и България.

Пътниците са имали престои в Будапеща, Букурещ и Варна (на 29 септември).

Престоят на влака във Варна е дългогодишна традиция и жителите на черноморския град посрещат с радост гостите.

При пристигането на легендарния влак вчера в турския мегаполис бе организирана церемония по посрещане на гостите.

"Сегашното пътуване на Ориент Експрес от Париж до Истанбул е второто поред за тази година, заяви пред журналисти Франческо Боното от британската компания Белмонд (Belmond)", оператор на влака.

Утре – 2 октомври, влакът потегля обратно (през Капъкуле).

Голяма част от гостите са настанени в легендарния исторически петзвезден хотел „Пера палас“ в Истанбул, където е отсядала писателката Агата Кристи. Смята се, че в стая 411 на хотела тя е написала световноизвестния си роман „Убийство в Ориент Експрес“.  

Цените на билетите за пътниците, пътуващи по класическия маршрут Париж – Будапеща – Букурещ – Истанбул, са високи, като за историческа кабина цената за няколко дни може да възлезе на 21 475 евро, а цените за апартамент стигат до 45 600 евро.

Освен нощувките в луксозните ретро вагони в цените са включени гурме хранения (изискани закуски, обеди и вечери), както и селектирани напитки и шампанско при посрещане. Гостите имат по 24 часа в денонощие на разположение личен стюард.

В цената са включени и организирани екскурзии.

Легендарният луксозен влак Ориент експрес е създаден през 1883 година от белгийския предприемач Жорж Нагелмаркес. Влакът веднага се превръща в символ на лукса и мистерията.

Първото меню на борда на влака (по време на пътуване от Париж до Истанбул) се състояло от: стриди, супа с италианска паста, калкан, пилешко a la chasseur, филе от говеждо месо с картофи, дивеч, зеленчуци, шоколадов пудинг и други десерти.

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