Франция пламна от ученически протести: Над 600 арестувани, блокирани са и университети

Френският премиер Себастиан льо Корню свика кризисна среща заради разрастващите се ученически и студентски протести в страната, съобщава ДПА.

Недоволството е насочено срещу условията в училищата и недостига на средства и персонал. Демонстрациите започнаха мирно на много места, но на отделни локации прераснаха в сблъсъци и вандализъм.

По време на протестите вчера са били арестувани над 600 души по подозрения в палежи и нападения срещу полицаи.

Вълната от недоволство вече обхваща и университетите. Студентският съюз Union Étudiante съобщи за блокирани около 30 кампуса.

Сред основните искания на протестиращите са повече финансиране и персонал, подобряване на състоянието на училищните сгради, намаляване на броя на учениците в класовете и решаване на проблема с недостига на учители.

На някои места демонстрациите са преминали в насилие. Подпалени са контейнери за отпадъци, хвърляни са фойерверки, а входното антре на гимназия в Нант е било подпалено.

Съобщава се и за нападения срещу автобуси и автогари. Полицията е използвала сълзотворен газ за разпръскване на демонстранти на няколко места, където протестите са станали насилствени.

На кризисната среща се очаква премиерът и няколко министри да обсъдят мерки за овладяване на ситуацията и отговор на исканията на протестиращите.