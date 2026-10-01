Новини
Търси
Подкаст
Свят

Франция пламна от ученически протести: Над 600 арестувани, блокирани са и университети

Франция пламна от ученически протести: Над 600 арестувани, блокирани са и университети

Студентският съюз Union Étudiante съобщи за блокирани около 30 кампуса

Френският премиер Себастиан льо Корню свика кризисна среща заради разрастващите се ученически и студентски протести в страната, съобщава ДПА.

Недоволството е насочено срещу условията в училищата и недостига на средства и персонал. Демонстрациите започнаха мирно на много места, но на отделни локации прераснаха в сблъсъци и вандализъм.

По време на протестите вчера са били арестувани над 600 души по подозрения в палежи и нападения срещу полицаи.

Вълната от недоволство вече обхваща и университетите. Студентският съюз Union Étudiante съобщи за блокирани около 30 кампуса.

Сред основните искания на протестиращите са повече финансиране и персонал, подобряване на състоянието на училищните сгради, намаляване на броя на учениците в класовете и решаване на проблема с недостига на учители.

На някои места демонстрациите са преминали в насилие. Подпалени са контейнери за отпадъци, хвърляни са фойерверки, а входното антре на гимназия в Нант е било подпалено.

Съобщава се и за нападения срещу автобуси и автогари. Полицията е използвала сълзотворен газ за разпръскване на демонстранти на няколко места, където протестите са станали насилствени.

На кризисната среща се очаква премиерът и няколко министри да обсъдят мерки за овладяване на ситуацията и отговор на исканията на протестиращите.

Още по темата

Запасите от дизел за спешни случаи в ЕС са главно в Германия и Франция

Запасите от дизел за спешни случаи в ЕС са главно в Германия и Франция

Франция и Великобритания обсъждат край на сделката "един влиза, един излиза" за мигрантите

Франция и Великобритания обсъждат край на сделката "един влиза, един излиза" за мигрантите

Подпалени кофи и сблъсъци с полицията: Ученици блокираха училища във Франция (СНИМКИ)

Подпалени кофи и сблъсъци с полицията: Ученици блокираха училища във Франция (СНИМКИ)

Папа Лъв XIV се помоли Франция да има „мъдри и щедри“ лидери

Папа Лъв XIV се помоли Франция да има „мъдри и щедри“ лидери

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Свят

Екзекуция с две смъртоносни инжекции се провали в САЩ

Екзекуция с две смъртоносни инжекции се провали в САЩ

Протестите във Франция ескалират: Палежи на училища и стотици арести

Протестите във Франция ескалират: Палежи на училища и стотици арести

Руски дрон удари училище в Киев

Руски дрон удари училище в Киев

Тръмп: Не вярвам, че Нетаняху е бил предупреден за атаката на „Хамас“ на 7 октомври

Тръмп: Не вярвам, че Нетаняху е бил предупреден за атаката на „Хамас“ на 7 октомври

Лавина в Непал уби най-малко 15 работници в Хималаите

Лавина в Непал уби най-малко 15 работници в Хималаите

Водещи

Екзекуция с две смъртоносни инжекции се провали в САЩ

Екзекуция с две смъртоносни инжекции се провали в САЩ

  • Преди 8 минути
Протестите във Франция ескалират: Палежи на училища и стотици арести

Протестите във Франция ескалират: Палежи на училища и стотици арести

  • Преди 8 минути
Европейски дипломат: ЕС и Турция се нуждаят един от друг

Европейски дипломат: ЕС и Турция се нуждаят един от друг

  • Преди 8 минути
БАН осъди руския удар по Националната академия на науките в Киев

БАН осъди руския удар по Националната академия на науките в Киев

  • Преди 15 минути
От Камено до президентството: "Пейка на поколенията" вече е в София

От Камено до президентството: "Пейка на поколенията" вече е в София

  • Преди 15 минути
Руски дрон удари училище в Киев

Руски дрон удари училище в Киев

  • Преди 16 минути
Жоел Арате: България е световна сила в бокса

Жоел Арате: България е световна сила в бокса

  • Преди 16 минути
Тръмп: Не вярвам, че Нетаняху е бил предупреден за атаката на „Хамас“ на 7 октомври

Тръмп: Не вярвам, че Нетаняху е бил предупреден за атаката на „Хамас“ на 7 октомври

  • Преди 27 минути
60 тона слама пламнаха в кравеферма в Хасковско

60 тона слама пламнаха в кравеферма в Хасковско

  • Преди 28 минути
Наталия Ефремова: При нужда ще има нови мерки за подкрепа през зимата

Наталия Ефремова: При нужда ще има нови мерки за подкрепа през зимата

  • Преди 30 минути
Лавина в Непал уби най-малко 15 работници в Хималаите

Лавина в Непал уби най-малко 15 работници в Хималаите

  • Преди 32 минути
Марта Кос: Черна гора е във финалната фаза на преговорите за членство в ЕС

Марта Кос: Черна гора е във финалната фаза на преговорите за членство в ЕС

  • Преди 38 минути
Робот срещу човека? Китайски хуманоид показа завидни футболни умения

Робот срещу човека? Китайски хуманоид показа завидни футболни умения

  • Преди 42 минути
МЗ обнови системата за здравен контрол: 1800 инспектори ще следят над 200 000 обекта

МЗ обнови системата за здравен контрол: 1800 инспектори ще следят над 200 000 обекта

  • Преди 42 минути
Леао взема №7 на Роналдо за мача с Дания

Леао взема №7 на Роналдо за мача с Дания

  • Преди 43 минути