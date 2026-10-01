Франция пламна от ученически протести: Над 600 арестувани, блокирани са и университети
Студентският съюз Union Étudiante съобщи за блокирани около 30 кампуса
Френският премиер Себастиан льо Корню свика кризисна среща заради разрастващите се ученически и студентски протести в страната, съобщава ДПА.
Недоволството е насочено срещу условията в училищата и недостига на средства и персонал. Демонстрациите започнаха мирно на много места, но на отделни локации прераснаха в сблъсъци и вандализъм.
По време на протестите вчера са били арестувани над 600 души по подозрения в палежи и нападения срещу полицаи.
Вълната от недоволство вече обхваща и университетите. Студентският съюз Union Étudiante съобщи за блокирани около 30 кампуса.
Сред основните искания на протестиращите са повече финансиране и персонал, подобряване на състоянието на училищните сгради, намаляване на броя на учениците в класовете и решаване на проблема с недостига на учители.
На някои места демонстрациите са преминали в насилие. Подпалени са контейнери за отпадъци, хвърляни са фойерверки, а входното антре на гимназия в Нант е било подпалено.
Съобщава се и за нападения срещу автобуси и автогари. Полицията е използвала сълзотворен газ за разпръскване на демонстранти на няколко места, където протестите са станали насилствени.
На кризисната среща се очаква премиерът и няколко министри да обсъдят мерки за овладяване на ситуацията и отговор на исканията на протестиращите.