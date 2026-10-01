Шефът на украински оръжеен гигант е бил обект на покушение край Киев

Ръководителят на украинската отбранителна компания Fire Point Денис Щилерман е бил мишена на покушение край Киев, съобщи военният журналист Сергей Ауслендер.

По думите на Ауслендер информацията идва от негов източник, който той определя като надежден, но засега няма официално потвърждение от украинските власти.

Според предварителните данни Щилерман е получил леки наранявания при нападението. Един от охранителите му е загинал. Нападателите са били убити на място, твърди още журналистът.

Fire Point е украинска компания от отбранителния сектор, която разработва и произвежда безпилотни летателни системи и ракетни технологии.

Информацията за покушението беше разпространена и от израелската медия Mignews, която също посочва, че към момента липсва официално потвърждение за инцидента.

Обстоятелствата около нападението, включително самоличността и мотивите на предполагаемите нападатели, засега не са изяснени.