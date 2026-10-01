Новини
Търси
Подкаст
Свят

Украинска медия скочи на Радев заради думите му за Русия и войната

Украинска медия скочи на Радев заради думите му за Русия и войната
БТА

Българският премиер заяви още, че не приема автоматичното определяне като „проруски“ на политици, които се обявяват за промяна на европейския подход

Украинското издание „Телеграф“ критикува изказвания на българския премиер Румен Радев по време на отбранителна среща на върха на Euronews. 

В речта си Радев призова за възобновяване на прекия диалог с Москва и постави под въпрос досегашния подход на Европа към войната в Украйна.

Радев заяви, че според него ранните предложения на американския президент Доналд Тръмп за прекратяване на огъня и започване на мирни преговори са били по-правилният подход. По думите му той е предупредил още тогава за възможността ситуацията да се влоши.

„От друга страна, ние имахме различно предложение – да продължим да се бием“, каза Радев.

На въпрос кой е настоявал за продължаване на военните действия той посочи „европейското ръководство“ и заяви, че последиците са стотици хиляди жертви и тежки разрушения в Украйна.

Българският премиер заяви още, че не приема автоматичното определяне като „проруски“ на политици, които се обявяват за промяна на европейския подход. Според него е необходим по-реалистичен анализ на войната, тъй като продължителният конфликт оказва натиск върху социалните и икономическите системи и създава рискове за международната сигурност.

Радев постави акцент и върху необходимостта от баланс между военните, икономическите и дипломатическите инструменти. Той заяви, че европейските държави са изчерпали част от оръжейните си запаси, а Украйна среща сериозни затруднения при противодействието на руските въздушни атаки.

В изказването си Радев говори за руското преимущество при използването на далекобойни ракети и дронове и за ограниченията на украинската противовъздушна отбрана. Той предупреди и за рисковете от ядрена ескалация, като заяви, че Европа не трябва да пренебрегва този фактор при оценката на действията на Москва.

В заключение българският премиер цитира бившия премиер на Люксембург Ксавие Бетел с призива да се премине от разговори „за“ Русия към разговори „с“ Русия.

Именно тези позиции са в основата на критичния коментар на украинското издание „Телеграф“, което акцентира върху призива на Радев за възстановяване на диалога с Москва и критиките му към европейската политика спрямо войната.

Още по темата

Кремъл приветства призива на Румен Радев за диалог с Русия

Кремъл приветства призива на Румен Радев за диалог с Русия

Руски опозиционер е предупреден, че животът му е в опасност

Руски опозиционер е предупреден, че животът му е в опасност

Зеленски награди военнослужещи край фронтовата линия

Зеленски награди военнослужещи край фронтовата линия

Зеленски очаква още добри финансови новини от Брюксел след 3,3 млрд. евро за оръжия

Зеленски очаква още добри финансови новини от Брюксел след 3,3 млрд. евро за оръжия

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Свят

Екзекуция с две смъртоносни инжекции се провали в САЩ

Екзекуция с две смъртоносни инжекции се провали в САЩ

Протестите във Франция ескалират: Палежи на училища и стотици арести

Протестите във Франция ескалират: Палежи на училища и стотици арести

Руски дрон удари училище в Киев

Руски дрон удари училище в Киев

Тръмп: Не вярвам, че Нетаняху е бил предупреден за атаката на „Хамас“ на 7 октомври

Тръмп: Не вярвам, че Нетаняху е бил предупреден за атаката на „Хамас“ на 7 октомври

Лавина в Непал уби най-малко 15 работници в Хималаите

Лавина в Непал уби най-малко 15 работници в Хималаите

Водещи

Руи Пинто обвини Инфантино, че е спасил Сити и ПСЖ

Руи Пинто обвини Инфантино, че е спасил Сити и ПСЖ

  • Току-що
Екзекуция с две смъртоносни инжекции се провали в САЩ

Екзекуция с две смъртоносни инжекции се провали в САЩ

  • Преди 11 минути
Протестите във Франция ескалират: Палежи на училища и стотици арести

Протестите във Франция ескалират: Палежи на училища и стотици арести

  • Преди 12 минути
Европейски дипломат: ЕС и Турция се нуждаят един от друг

Европейски дипломат: ЕС и Турция се нуждаят един от друг

  • Преди 12 минути
БАН осъди руския удар по Националната академия на науките в Киев

БАН осъди руския удар по Националната академия на науките в Киев

  • Преди 18 минути
От Камено до президентството: "Пейка на поколенията" вече е в София

От Камено до президентството: "Пейка на поколенията" вече е в София

  • Преди 19 минути
Руски дрон удари училище в Киев

Руски дрон удари училище в Киев

  • Преди 20 минути
Жоел Арате: България е световна сила в бокса

Жоел Арате: България е световна сила в бокса

  • Преди 20 минути
Тръмп: Не вярвам, че Нетаняху е бил предупреден за атаката на „Хамас“ на 7 октомври

Тръмп: Не вярвам, че Нетаняху е бил предупреден за атаката на „Хамас“ на 7 октомври

  • Преди 31 минути
60 тона слама пламнаха в кравеферма в Хасковско

60 тона слама пламнаха в кравеферма в Хасковско

  • Преди 32 минути
Наталия Ефремова: При нужда ще има нови мерки за подкрепа през зимата

Наталия Ефремова: При нужда ще има нови мерки за подкрепа през зимата

  • Преди 33 минути
Лавина в Непал уби най-малко 15 работници в Хималаите

Лавина в Непал уби най-малко 15 работници в Хималаите

  • Преди 35 минути
Марта Кос: Черна гора е във финалната фаза на преговорите за членство в ЕС

Марта Кос: Черна гора е във финалната фаза на преговорите за членство в ЕС

  • Преди 42 минути
Робот срещу човека? Китайски хуманоид показа завидни футболни умения

Робот срещу човека? Китайски хуманоид показа завидни футболни умения

  • Преди 45 минути
МЗ обнови системата за здравен контрол: 1800 инспектори ще следят над 200 000 обекта

МЗ обнови системата за здравен контрол: 1800 инспектори ще следят над 200 000 обекта

  • Преди 45 минути