Украинското издание „Телеграф“ критикува изказвания на българския премиер Румен Радев по време на отбранителна среща на върха на Euronews.

В речта си Радев призова за възобновяване на прекия диалог с Москва и постави под въпрос досегашния подход на Европа към войната в Украйна.

Радев заяви, че според него ранните предложения на американския президент Доналд Тръмп за прекратяване на огъня и започване на мирни преговори са били по-правилният подход. По думите му той е предупредил още тогава за възможността ситуацията да се влоши.

„От друга страна, ние имахме различно предложение – да продължим да се бием“, каза Радев.

На въпрос кой е настоявал за продължаване на военните действия той посочи „европейското ръководство“ и заяви, че последиците са стотици хиляди жертви и тежки разрушения в Украйна.

Българският премиер заяви още, че не приема автоматичното определяне като „проруски“ на политици, които се обявяват за промяна на европейския подход. Според него е необходим по-реалистичен анализ на войната, тъй като продължителният конфликт оказва натиск върху социалните и икономическите системи и създава рискове за международната сигурност.

Радев постави акцент и върху необходимостта от баланс между военните, икономическите и дипломатическите инструменти. Той заяви, че европейските държави са изчерпали част от оръжейните си запаси, а Украйна среща сериозни затруднения при противодействието на руските въздушни атаки.

В изказването си Радев говори за руското преимущество при използването на далекобойни ракети и дронове и за ограниченията на украинската противовъздушна отбрана. Той предупреди и за рисковете от ядрена ескалация, като заяви, че Европа не трябва да пренебрегва този фактор при оценката на действията на Москва.

В заключение българският премиер цитира бившия премиер на Люксембург Ксавие Бетел с призива да се премине от разговори „за“ Русия към разговори „с“ Русия.

Именно тези позиции са в основата на критичния коментар на украинското издание „Телеграф“, което акцентира върху призива на Радев за възстановяване на диалога с Москва и критиките му към европейската политика спрямо войната.