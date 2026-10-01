Украинска медия скочи на Радев заради думите му за Русия и войната
Българският премиер заяви още, че не приема автоматичното определяне като „проруски“ на политици, които се обявяват за промяна на европейския подход
Украинското издание „Телеграф“ критикува изказвания на българския премиер Румен Радев по време на отбранителна среща на върха на Euronews.
В речта си Радев призова за възобновяване на прекия диалог с Москва и постави под въпрос досегашния подход на Европа към войната в Украйна.
Радев заяви, че според него ранните предложения на американския президент Доналд Тръмп за прекратяване на огъня и започване на мирни преговори са били по-правилният подход. По думите му той е предупредил още тогава за възможността ситуацията да се влоши.
„От друга страна, ние имахме различно предложение – да продължим да се бием“, каза Радев.
На въпрос кой е настоявал за продължаване на военните действия той посочи „европейското ръководство“ и заяви, че последиците са стотици хиляди жертви и тежки разрушения в Украйна.
Българският премиер заяви още, че не приема автоматичното определяне като „проруски“ на политици, които се обявяват за промяна на европейския подход. Според него е необходим по-реалистичен анализ на войната, тъй като продължителният конфликт оказва натиск върху социалните и икономическите системи и създава рискове за международната сигурност.
Радев постави акцент и върху необходимостта от баланс между военните, икономическите и дипломатическите инструменти. Той заяви, че европейските държави са изчерпали част от оръжейните си запаси, а Украйна среща сериозни затруднения при противодействието на руските въздушни атаки.
В изказването си Радев говори за руското преимущество при използването на далекобойни ракети и дронове и за ограниченията на украинската противовъздушна отбрана. Той предупреди и за рисковете от ядрена ескалация, като заяви, че Европа не трябва да пренебрегва този фактор при оценката на действията на Москва.
В заключение българският премиер цитира бившия премиер на Люксембург Ксавие Бетел с призива да се премине от разговори „за“ Русия към разговори „с“ Русия.
Именно тези позиции са в основата на критичния коментар на украинското издание „Телеграф“, което акцентира върху призива на Радев за възстановяване на диалога с Москва и критиките му към европейската политика спрямо войната.