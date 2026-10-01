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Газът става по-скъп: КЕВР спря допълнително увеличение

Газът става по-скъп: КЕВР спря допълнително увеличение
Pixabay

КЕВР не допусна допълнителното увеличение, поискано от "Булгаргаз", но цената остава с 5,99% над септемврийската

Природният газ поскъпва с 5,99% през октомври. Комисията за енергийно и водно регулиране утвърди цена от 44,09 евро за мегаватчас, без включени цени за достъп, пренос, акциз и ДДС.

За сравнение, през септември утвърдената от регулатора цена беше 41,60 евро/MWh. Така разликата между двата месеца е 2,49 евро за мегаватчас.

На тази цена „Булгаргаз“ ще продава природен газ на крайните снабдители и на дружествата с лиценз за производство и пренос на топлинна енергия.

КЕВР обаче не допусна поисканото допълнително увеличение на цената. Първоначално „Булгаргаз“ беше предложил 44,08 евро/MWh, но впоследствие поиска около 44,40 евро/MWh заради повишението на цените на европейския газов хъб TTF.

Още преди окончателното решение председателят на регулатора Пламен Младеновски заяви, че по-голямо поскъпване от първоначално заявените близо 6% е неприемливо, особено на фона на неблагоприятните тенденции за зимния период.

В ценовия микс за октомври са включени количества природен газ по дългосрочния договор с Азербайджан, втечнен природен газ по договори с търговци и минимален добив от газохранилището в Чирен.

От КЕВР посочват, че движението на цената на природния газ е особено важно и за топлофикационния сектор, тъй като синьото гориво има значителен дял при формирането на разходите за производство на топлинна енергия.

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