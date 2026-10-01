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Лавина в Непал уби най-малко 15 работници в Хималаите

Лавина в Непал уби най-малко 15 работници в Хималаите

Инцидентът е най-смъртоносният през есенния алпинистки сезон, който приключва този месец

Най-малко 15 непалски работници загинаха, след като лавина затрупа планински лагер, който те подготвяли за чуждестранни алпинисти в централната част на Непал. Това съобщи представител на спасителните служби, цитиран от Ройтерс. Инцидентът е най-смъртоносният през есенния алпинистки сезон, който приключва този месец.

Лавината е връхлетяла базовия лагер на високия 7126 метра връх Химлунг Химал в северния район Мананг през изминалия уикенд. По това време непалските работници са разпъвали палатки и са поставяли въжета в подготовка за пристигането на чуждестранните алпинисти.

Спасителните екипи са открили телата на 15 души, съобщи Тул Сингх Гурунг, председател на Непалската национална асоциация на планинските водачи. Осем от жертвите са били извадени изпод снега в четвъртък, а други седем – по-рано през седмицата.

Един човек все още е в неизвестност. Според Гурунг шансовете той да бъде открит жив са малки и се очаква спасителната операция скоро да приключи.

Чуждестранните алпинисти, за които е бил подготвян лагерът, все още не са били пристигнали на мястото по време на лавината.

Всяка година хиляди туристи посещават Непал, за да се изкачват в Хималаите или да участват в планински преходи. Туризмът осигурява работа на десетки хиляди местни жители като планински водачи, носачи и помощен персонал.

Рисковете за работещите във високите части на планината обаче се увеличават на фона на климатичните промени и ускореното топене на ледниците. Изследване, публикувано през септември, предупреди, че ледниците в Хималаите се топят с ускорени темпове, а отстъпването им създава допълнителни рискове от нестабилни ледникови езера, свлачища и внезапни наводнения.

Месец след опустошителното бедствие в Непал

Новият инцидент идва малко повече от месец след едно от най-тежките природни бедствия в историята на Непал. На 26 август срутване на ледник в Хималаите близо до границата между Непал и китайския Тибет предизвика огромна маса от лед, скали и кал, която се свлече към долината и доведе до опустошителни внезапни наводнения и свлачища.

Бедствието помете цели населени места, пътища, мостове, училища, домове и енергийна инфраструктура. По последни данни най-малко 1450 души са загинали, а повече от 6000 все още се водят изчезнали.

Над 90 000 души бяха пряко засегнати и се нуждаеха от хуманитарна помощ непосредствено след бедствието. Спасителните операции бяха допълнително затруднени от разрушените пътища, прекъснатото електроснабдяване и опасността от нови наводнения и свлачища.

В края на септември Непал отново беше засегнат от проливни валежи, наводнения и свлачища, при които загинаха още най-малко 14 души, а 11 бяха обявени за изчезнали. Властите предупредиха за опасност от внезапни наводнения в 49 от общо 77 района на страната.

Поредицата от бедствия засилва опасенията за последствията от ускореното топене на хималайските ледници и нарастващия риск за населението и хората, работещи в планинските райони.

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