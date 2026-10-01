Наталия Ефремова: При нужда ще има нови мерки за подкрепа през зимата

Правителството следи движението на цените, инфлацията и доходите на домакинствата и при необходимост може да въведе допълнителни мерки за подкрепа през зимните месеци. Това заяви министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова при посещение в село Липница, Врачанско.

Коментарът ѝ идва на фона на започналото от 1 октомври изплащане на т.нар. инфлационен чек от 50 евро за над 550 хил. уязвими граждани. Средствата са предназначени за хора с ниски доходи и други групи, които вече са част от системата за социално подпомагане.

"Това е поредна подкрепяща мярка, свързана с повишената инфлация и възможността хората да посрещнат нуждите си", заяви Ефремова.

Помощта се изплаща служебно, без необходимост от подаване на допълнителни заявления. Част от правоимащите получават сумите по банков път, а за останалите започва изплащане чрез пощенските станции.

През ноември се очаква да започне и изплащането на коледната добавка за най-нуждаещите се. По думите на Ефремова правителството обсъжда и други варианти за подпомагане, които могат да бъдат приложени при влошаване на икономическата ситуация.

Социалният министър беше в Липница по повод Международния ден на възрастните хора и откриването на обновен дом за възрастни. По данни на ведомството чрез Плана за възстановяване и устойчивост са изградени или обновени над 170 социални услуги, а всички съществуващи общински домове за възрастни хора са преминали през обновяване.

Ефремова коментира и помощите за отопление, като посочи, че част от тях се изплащат на етапи заради възможностите на бюджета за 2026 г. За най-уязвимите домакинства без доходи е предвидена възможност помощта да бъде получена наведнъж.

Социалното министерство настоява и за по-сериозна подкрепа за семействата с деца през 2027 г. Сред обсъжданите мерки са увеличение на семейните помощи и допълнителен ресурс в бюджета за семейни политики.