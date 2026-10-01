Двама ректори за един университет: ХТМУ се оказа в правен спор за ръководството

Химикотехнологичният и металургичен университет се оказа в необичайна ситуация, след като Общото събрание избра нов ректор, а Министерството на образованието и науката приема, че управлението трябва да остане в ръцете на временно изпълняващия длъжността.

Казусът започва през май, когато дотогавашният ректор проф. Сеня Терзиева-Желязкова напуска поста, след като е назначена за заместник-министър на образованието. На 28 май със заповед на министъра на образованието проф. Данчо Даналев е назначен за временно изпълняващ длъжността ректор на ХТМУ.

На 21 юли Общото събрание на университета провежда избор за довършване на мандата 2023–2027 г. В процедурата участват Даналев и проф. Николай Карев, като Общото събрание избира Карев за ректор. Университетът официално обявява резултата ден по-късно.

След избора обаче Даналев го оспорва пред Административния съд – София-град.

От МОН приемат, че решението на Общото събрание представлява административен акт и след като е оспорено, изпълнението му се спира. В писмо до проф. Карев от 12 август министерството посочва, че според него изборът все още не е породил необходимите правни последици и Даналев продължава да изпълнява временно длъжността.

Казусът се усложнява допълнително, след като Административният съд допуска предварително изпълнение на решението за избора на Карев. Това означава, че той може да изпълнява функциите на ректор, въпреки че спорът за законността на избора все още не е приключил.

На практика се стига до ситуация, в която МОН поддържа тезата, че Даналев остава временно изпълняващ длъжността, докато университетът вече представя проф. Николай Карев като свой ректор. На официалния сайт на ХТМУ именно Карев е посочен като ректор и той откри новата академична 2026/2027 година на 21 септември.

Така спорът вече не е само между двама кандидати, а засяга и въпроса кой реално има право да представлява и управлява университета до окончателното съдебно произнасяне