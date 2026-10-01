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ЕП: Изкуственият интелект не трябва да замества човешката политическа отговорност

ЕП: Изкуственият интелект не трябва да замества човешката политическа отговорност
БТА

Това се посочва в проектодоклад, приет днес от комисията по конституционни въпроси на Европейския парламент

Изкуственият интелект, използван от институциите на Европейския съюз, трябва да бъде под човешки надзор и да не замества политическата отговорност. Това се посочва в проектодоклад, приет днес от комисията по конституционни въпроси на Европейския парламент. Документът предстои да бъде разгледан и гласуван от пленарната зала по-късно този месец.

В доклада се призовава ЕС да изработи цялостен подход към влиянието на изкуствения интелект върху демокрацията, институционалния баланс и основните права. Според евродепутатите използването на ИИ в европейските институции трябва да бъде насочено към човека, да се извършва при човешки контрол и да гарантира защитата на личните данни.

Комисията предлага да се даде приоритет на европейските технологии и решения в областта на изкуствения интелект, както и да се увеличат инвестициите за развитието на европейския технологичен сектор и цифровата независимост на ЕС.

В проектодоклада се предлага и международно споразумение за изкуствения интелект, подобно на договорите за неразпространение на ядрени оръжия. Целта е да бъдат въведени гаранции за безопасното развитие на технологията, без да се създават ненужни ограничения пред иновациите и конкурентоспособността.

Европейският парламент трябва постоянно да оценява рисковете и възможностите, които ИИ създава за демократичните процеси, включително във връзка с изборите, дезинформацията, манипулацията, външната намеса и защитата на личния живот.

Евродепутатите предлагат също промени в Хартата на основните права на ЕС, които да гарантират прозрачност на алгоритмите, защита от алгоритмична дискриминация и принцип на отговорност при причинени от ИИ вреди.

Сред предложенията е и създаването на специална обсерватория на Европейския парламент за изкуствения интелект. Тя би подпомагала парламентарните комисии при оценката на технологиите и упражняването на парламентарен контрол.

Според проектодоклада ИИ може да бъде използван за разработване на политики, основани на данни, както и за опростяване и оценка на законодателството на ЕС. Евродепутатите обаче настояват технологията да не замества човешката политическа отговорност и да не се използва за вземането на изцяло автоматизирани политически решения.

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