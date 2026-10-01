Министър Найденов обсъди с ръководителя на мисията на МВФ законодателни промени в борбата с корупцията

Работата по законодателни промени в областта на борбата с корупцията и финансовата престъпност, отнемането на незаконно придобито имущество, наказателното законодателство и изпълнението на европейските и международните препоръки обсъдиха министърът на правосъдието Николай Найденов и ръководителят на мисията на Международния валутен фонд (МВФ) за България Фабиан Борнхорст, съобщиха от правосъдното ведомство.

Министър Найденов представи основните приоритети на правителството в областта на съдебната реформа. Сред непосредствените задачи той открои избора на нов Висш съдебен съвет и промените в Закона за съдебната власт, насочени към укрепване на независимостта на магистратите и ограничаване на външното влияние върху съдебната система.

Акцент в разговора беше поставен и върху дигитализацията на правосъдието и използването на изкуствения интелект, като министърът подчерта необходимостта технологичното развитие да бъде съпроводено с ясна правна рамка.

„Целта на реформите не е законодателството само по себе си, а повече сигурност за гражданите, предвидима среда за бизнеса и по-високо доверие в институциите“, заяви министър Николай Найденов, цитиран в съобщението.

Фабиан Борнхорст подчерта значението на реформите във върховенството на закона за инвестиционната среда, бизнеса и устойчивия икономически растеж.

Вчера министър Найденов представи пред посланика на Франция Мари Дюмулен основните приоритети на страната в областта на съдебната реформа. По време на срещата е обсъдена подготовката на бъдещи законодателни и конституционни промени, насочени към подобряване на работата на съдебната система и гарантиране на нейната независимост.