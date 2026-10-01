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Цончо Ганев: Целият състав на МВР-Казанлък и Габрово пазят Паметника на Шипка

Цончо Ганев: Целият състав на МВР-Казанлък и Габрово пазят Паметника на Шипка
Снимка: ФБ Цончо Ганев

Полицейски патрули пазят и пътя към Шипка, пише той

Депутатът от "Възраждане" Цончо Ганев публикува снимка, на която се виждат около 20 патрулки край Паметника на Шипка. Това стана след като имаше протест край мемориала заради съмнения дали фирмата, която осъществява ремонта, има нужната експертиза за това.
 
"Радев прати целия наличен състав на МВР от Казанлък и Габрово. Само на този паркинг са 20 патрулки и 3 камионетки. От страната на Бузлуджа има още толкова, плюс още два пъти повече жандармерия, която дори не се вижда на снимката. По пътя - полицейски екипи на още две-три места. Явно за властта българите на Шипка са по-голяма заплаха от престъпността", пише Цончо Ганев.
 
Поддръжници на неговата партия във Варна пишат: "С турски чували изхвърлят българската история" и прилагат снимки.
 
"Точно до паметника Шипка са разположени чували с надпис "Turkey Discover the potential" /Турция Открий потенциала/.
С тези чували вероятно се доставят материали за ремонта/поругаването и после с тях се изнасят камъните от парадните стъпала на паметника!?
Фирмата на ДПС съвсем логично прокарва интересите на тези, които преди 149 г. опълченците и нашите освободители спряха на Шипка!
Време е час по-скоро тази схема на Радев и ДПС да бъде спряна", пишат поддръжниците на партията.
 
Според запознати, фирмата, спечелила обществената поръчка, не е включена в официалния Регистър по чл. 165 от Закона за културното наследство (ЗКН). Този публичен регистър се поддържа от Министерството на културата. В България право да извършват консервация и реставрация на паметници на културата (недвижими и движими културни ценности) имат само няколко фирми, които наемат или се ръководят от специалисти, вписани в официалния Регистър.  
 
Таралеж припомня - в сряда от партията на Ганев поискаха оставката на министъра на културата 

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