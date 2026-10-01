Цончо Ганев: Целият състав на МВР-Казанлък и Габрово пазят Паметника на Шипка

Депутатът от "В ъзраждане" Цончо Ганев публикува снимка, на която се виждат около 20 патрулки край Паметника на Шипка. Това стана след като имаше протест край мемориала заради съмнения дали фирмата, която осъществява ремонта, има нужната експертиза за това.

"Радев прати целия наличен състав на МВР от Казанлък и Габрово. Само на този паркинг са 20 патрулки и 3 камионетки. От страната на Бузлуджа има още толкова, плюс още два пъти повече жандармерия, която дори не се вижда на снимката. По пътя - полицейски екипи на още две-три места. Явно за властта българите на Шипка са по-голяма заплаха от престъпността", пише Цончо Ганев. Поддръжници на неговата партия във Варна пишат: "С турски чували изхвърлят българската история" и прилагат снимки. "Точно до паметника Шипка са разположени чували с надпис "Turkey Discover the potential" /Турция Открий потенциала/. С тези чували вероятно се доставят материали за ремонта/поругаването и после с тях се изнасят камъните от парадните стъпала на паметника!? Фирмата на ДПС съвсем логично прокарва интересите на тези, които преди 149 г. опълченците и нашите освободители спряха на Шипка! Време е час по-скоро тази схема на Радев и ДПС да бъде спряна", пишат поддръжниците на партията.