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ЕК е завела искове срещу България за "непълно транспониране на европейски директиви"

ЕК е завела искове срещу България за "непълно транспониране на европейски директиви"
Снимка: Pixabay

Комисията е предявила и втори иск срещу България пред Съда на ЕС за наети превозни средства без шофьори

Европейската комисия е предявила искове срещу България пред Съда на Европейския съюз заради непълно транспониране на европейски директиви в националното законодателство.

Едното дело е свързано с Директива (ЕС) 2019/944 относно общите правила за вътрешния пазар на електроенергия. Процедурата е с номер INFR(2021)0015.

С директивата се определят основните правила за организацията и функционирането на електроенергийния сектор в ЕС. Крайният срок за транспонирането ѝ в националното законодателство беше 31 декември 2020 г.

След като е разгледала представените от България отговори и последващите уведомления за национални мерки, Европейската комисия е стигнала до заключението, че директивата все още не е транспонирана изцяло.

Дело за наетите превозни средства

Комисията е предявила и втори иск срещу България пред Съда на ЕС – по процедура INFR(2023)0192.

Тя се отнася до Директива (ЕС) 2022/738 за използването на наети превозни средства без шофьори за превоз на товари.

Директивата определя минимални правила за използването на такива превозни средства. Държавите членки трябваше да я транспонират в националното си законодателство и да започнат да прилагат разпоредбите ѝ до 6 август 2023 г.

България е уведомила Комисията за някои национални мерки, приети след този срок. Според оценката на Комисията обаче е транспонирана само една разпоредба – тази, която определя изискванията за доказване на съответствието.

Допълнително уведомително писмо за Закона за цифровите услуги

Европейската комисия е изпратила и допълнително официално уведомително писмо на България по процедура INFR(2024)2241 заради предполагаемо неспазване на изискванията на Законодателния акт за цифровите услуги – Регламент (ЕС) 2022/2065.

Според Комисията България все още не е изпълнила всички изисквания, тъй като не е определила и оправомощила Комисията за защита на личните данни и Съвета за електронни медии като национални органи, които да допълнят националната рамка за прилагане на регламента.

Спорът за придобиването на земеделска земя

Комисията е изпратила и допълнително мотивирано становище на България по процедура INFR(2015)2018. То е свързано с националните правила за придобиване на земеделска земя и съответствието им с Договора за функционирането на Европейския съюз.

Българският Закон за собствеността и ползването на земеделските земи предвижда физическите и юридическите лица, които желаят да придобият земеделска земя в страната, да са пребивавали или да са установени в България повече от пет години.

Правилата, въведени през 2014 г., според Европейската комисия поставят значителни ограничения пред придобиването на българска земеделска земя от лица, които не са установени в страната, както и от новоучредени дружества.

Още една процедура заради непълно транспониране

Европейската комисия е изпратила и мотивирано становище на България заради липсата на уведомление за мерките, с които са транспонирани изцяло две европейски директиви.

Едната е Директива 2012/19/ЕС относно отпадъците от електрическо и електронно оборудване.

Другата е Директива (ЕС) 2023/2225 относно договорите за потребителски кредити.

С изпращането на мотивирано становище Комисията дава възможност на съответната държава членка да предприеме необходимите действия за отстраняване на установените нарушения. При липса на достатъчен напредък процедурата може да премине към следващ етап.

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