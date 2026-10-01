Отишли на обмен и разбрали, че вече не са студенти: Нов скандал в НАТФИЗ

Петима студенти на НАТФИЗ "Кръстьо Сарафов" са били отстранени от Академията, като техни колеги твърдят, че причината е грешка в електронната система за оценяване. За случая съобщиха представители на инициативния комитет на протестиращите студент.

По думите им засегнатите не са били официално уведомени, че вече нямат студентски права. Проблемът излязъл наяве, когато двама от тях се опитали да кандидатстват за обмен в чужбина по програмата FilmEU и установили, че според документацията вече не са студенти на НАТФИЗ.

Случаят е още по-необичаен, тъй като петимата вече са платили семестриалните си такси за новия семестър.

Според протестиращите електронната система показвала, че студентите имат слаби оценки или не са се явили на редица изпити. Техните колеги обаче твърдят, че тази информация не съответства на реалните им резултати.

Протоколите с действителните оценки вече са предадени на администрацията, посочват от инициативния комитет.

Заповедта за отстраняването им не е подписана лично от ректора проф. Мирослав Дачев, а от помощник-ректора Георги Кузманов, твърдят още студентите.

Представители на протестиращите са потърсили администрацията на НАТФИЗ за обяснение, но по думите им служителите, които могат да дадат повече информация по случая, в момента са в болничен. OFFNews е изпратил писмено запитване до Академията.

Проблемите с електронното оценяване не се поставят за първи път. Още през лятото преподаватели и студенти, протестиращи срещу ръководството, заявиха, че от месеци подават сигнали за неизправности в системата.

"Година продължи писането на докладни, че електронната система за оценяване не работи", заяви тогава проф. Светослав Овчаров, един от преподавателите, подкрепящи протестите.

Новият случай идва на фона на продължаващото вече четири месеца недоволство на част от студентите и преподавателите във факултет "Екранни изкуства".

Днес от 16:00 часа е планирано ново протестно шествие от сградата на НАТФИЗ до Министерството на образованието и науката под надслов "Шшт, протест! #АзНеСъмСеместриалнаТакса".

Организаторите посочват, че 13 дни след последната им среща в МОН не виждат предприети действия за разрешаване на поставените проблеми. Те планират пред министерството да представят исканията си, като отбележат всеки от проблемите с минута мълчание.

Протестиращите продължават да настояват за оставката на ректора проф. Мирослав Дачев, докато от НАТФИЗ се очаква официална позиция за случая с петимата студенти.