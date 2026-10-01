Временно ограничават движението по Северната скоростна тангента в София

От 20.30 до 23.00 часа тази вечер, движението по Северната скоростна тангента в София ще бъде временно ограничено за извършване на специализирано обследване на пътната конструкция по искане на Европейския център за транспортни политики (ЕЦТП).



В обследването ще участват три независими лаборатории, които ще извършат пробовземане и анализ на асфалтовата настилка и на по-дълбоките пластове на пътната конструкция.



Целта е да бъдат получени обективни данни за реалното ѝ състояние, използваните материали и качеството на изпълнение.



Окончателните резултати ще бъдат представени след приключване на лабораторните изследвания.