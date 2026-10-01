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31 кг марихуана били скрити в седалките на кола: Съдът остави обвиняем в ареста

31 кг марихуана били скрити в седалките на кола: Съдът остави обвиняем в ареста
БТА

40-годишният Георги Захариев е обвинен в помагачество, а съдът прецени, че има риск да се укрие или да извърши престъпление

Апелативният съд в Пловдив окончателно остави в ареста 40-годишния Георги Захариев, обвинен в помагачество при опит за контрабанда на 31,380 кг марихуана през ГКПП "Капитан Андреево".

Магистратите отхвърлиха жалбата му за по-лека мярка за неотклонение и потвърдиха решението на Окръжния съд в Хасково, съобщиха от пресцентъра на съда.

Случаят е от 22 май 2026 г., когато при специализирана операция на ГДБОП и митническите служители на граничния пункт е открито голямо количество марихуана.

Наркотикът бил разпределен във вакуумирани пакети и укрит в специално изградени тайници в седалките на лек автомобил.

При разследването първоначално са задържани общо петима души. Захариев и 46-годишният Ивайло Ковачев впоследствие са привлечени като обвиняеми за помагачество при контрабандата.

Двамата се намират в ареста от 27 май, когато Окръжният съд в Хасково уважи искането на прокуратурата за налагане на най-тежката мярка за неотклонение.

При поредното разглеждане на мярката Апелативният съд е преценил, че част от лицата по случая все още не са установени, а разследващите трябва да съберат допълнителни доказателства.

Според магистратите обществената опасност на деянието и на обвиняемия е висока и при освобождаването му съществува опасност той да се укрие или да извърши престъпление.

Решението на Апелативния съд в Пловдив е окончателно.

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