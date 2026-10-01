Инспектори от Областната дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) – Хасково разкриха незаконна кланица в частен имот в Симеоновград, съобщават от Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ).

При проверката са установени близо 500 килограма трупно месо и странични животински продукти.

В имота няма регистриран животновъден обект, включително от вида „лично стопанство“, нито обект за производство и търговия с храни. Установени са работеща хладилна камера и обособено помещение за транжиране на месо.

Месото е било съхранявано в хладилната камера без документи за произход и без задължителната здравна и идентификационна маркировка. Не са представени данни за идентификация и придвижване на животните, от които е добито месото.

В района е открито и ремарке със странични животински продукти, в това число кожи, глави и кости вследствие на клане и транжиране.

Количествата са поставени под възбрана и ще бъдат насочени за унищожаване в екарисаж. На собственика на имота предстои да бъдат съставени актове за установените административни нарушения.

Заради различни нарушения инспекторите по контрол на храните към Областните дирекции по безопасност на храните (ОДБХ) в страната спряха три обекта при над 2200 проверки в периода 11-17 септември 2026 година. При контрола са унищожени над 750 кг храни от животински произход.