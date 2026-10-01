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750 полицаи и жандармеристи ще пазят посрещането на цар Самуил в София

750 полицаи и жандармеристи ще пазят посрещането на цар Самуил в София
БТА

От 10:00 часа започват поетапни ограничения по бул. "Цар Освободител", а около обяд ще бъде спирано движението и по маршрута от летището до центъра

СДВР въвежда засилени мерки за сигурност и временна организация на движението в София заради церемонията по посрещането на тленните останки на цар Самуил.

Около 550 служители на СДВР и още 200 служители на Жандармерията ще бъдат ангажирани с охраната на събитието, стана ясно на брифинг на столичната полиция.

Още преди началото на церемонията ще бъдат освободени определени паркинги от автомобили, а около 10:00 часа ще започне поетапно спиране на движението по бул. "Цар Освободител" и в района на ул. "Раковски".

За събитието ще бъдат обособени две зони. Едната ще бъде предназначена за официалната част на церемонията, а втората - за гражданите, които искат да присъстват на посрещането.

Няма да има класически пропускателни пунктове, но ще бъдат изградени места за филтриране на посетителите. Проверките няма да обхващат всички граждани, а ще бъдат извършвани избирателно.

От СДВР предупредиха, че хора със забранени предмети няма да бъдат допускани в зоната на събитието.

Около 12:00 часа ще започне поетапно ограничаване на движението по маршрута от летището до бул. "Цар Освободител", по който ще бъдат транспортирани тленните останки на цар Самуил.

От полицията увериха, че времето, през което движението ще бъде спирано по трасето, ще бъде сведено до минимум. Очаква се до около 13:30 часа ограниченията по по-голямата част от маршрута да бъдат премахнати.

По-продължителна организация на движението ще остане в района на бул. "Цар Освободител" и ул. "Раковски", където ще се проведе основната част от церемонията.

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