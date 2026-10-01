ВКС връща на СГС делото за ликвидацията на „Българска православна старостилна църква“
„Прекратяването накърнява правото на религиозната институция да съществува", са мотивите на съда
Върховния касационен съд (ВКС) връща на СГС дело, свързано с „Българска православна старостилна църква“, за ново разглеждане на предявените искове за откриване на производство по ликвидация на религиозната институция.
Върховните съдии обезсилват решението на Софийския апелативен съд, с което беше открито производство по ликвидация и заличаване на религиозната институция, както и предходното решение на Софийския градски съд. Делото ще бъде разгледано от нов състав на градския съд.
Делото пред ВКС е образувано по касационна жалба на „Българска православна старостилна църква“. С решението си ВКС приема, че изводът на Софийския апелативен съд, че прекратяването настъпва по силата на закона, е в противоречие със Закона за вероизповеданията.
В мотивите на решението на съдиите се посочва, че „прекратяването накърнява правото на религиозната институция да съществува като самостоятелен субект и да бъде титуляр на граждански права. То ограничава и упражняването на конституционно регламентираното лично право на вероизповедание на всяко физическо лице, неин член, в съдържанието на което се включва и правомощието за свободно сдружаване на религиозна основа чрез регистриране на религиозна общност с избрани от членовете наименование, структура и органи."
Решението не подлежи на обжалване.