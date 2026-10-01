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Испания възхвалява Веласкес: Архитектът на възраждането на Левски

Испания възхвалява Веласкес: Архитектът на възраждането на Левски
БТА

Треньорът на шампионите получи признание от AS след историческия сезон на „сините“

„Ще трябва да се доближим до съвършенството.“ Това заяви Хулио Веласкес в интервю за AS, а седем седмици по-късно испанското издание отчита, че треньорът на Левски е изпълнил поставената цел.

Специалистът от Саламанка беше избран за най-добър треньор на сезона в България. Победителят в анкетата беше определен с гласовете на футболистите от Първа и Втора лига.

Признанието идва след историческа кампания, в която Веласкес изведе Левски до първа шампионска титла от 17 години. „Сините“ сложиха край и на серията от 14 поредни трофея на Лудогорец.

Когато Веласкес пое Левски, прекъсването на хегемонията на разградчани изглеждаше почти невъзможно. Столичният клуб разполагаше с бюджет, значително по-малък от този на основния си съперник, но успя да компенсира разликата с постоянство, организация и силни резултати.

„Трябваше да изминат 17 години, за да може Левски отново да мечтае. Всичко се промени с пристигането на Хулио Веласкес“, пише AS.

Левски завърши сезона с 25 победи, шест равенства и само пет загуби. „Герена“ се превърна в крепост, като отборът спечели 15 от своите домакинства.

Силното колективно представяне беше допълнено и от индивидуален приз. Евертон Бала стана голмайстор на първенството с 18 попадения.

Веласкес изведе „сините“ и до прага на основната фаза на Шампионската лига. Левски отпадна от АЕК в квалификациите, въпреки че според испанското издание съперникът е разполагал с девет пъти по-голям бюджет.

Левски пренесе отличната си форма и в новата кампания. След първите девет мача „сините“ имат осем победи и едно равенство при голова разлика 21:4.

Спечелените 25 от възможни 27 точки им отреждат лидерската позиция в класирането.

Равенството срещу Ботев Враца прекъсна серията от осем поредни победи, но не промени отличното начало. Под ръководството на Хулио Веласкес Левски отново се превърна в доминираща сила и основен фаворит за титлата.

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