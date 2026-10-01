Само Полша има такъв капацитет в ЕС: България ще ремонтира генератори за F-16

Депутатите одобриха ратификацията на изменение в споразумението с Lockheed Martin, което ще позволи в България да бъде изграден капацитет за ремонт на генераторите на изтребителите F-16 Block 70.

Новата способност ще бъде развита в държавното дружество "Авионамс", където вече се подготвят необходимите помещения и се извършва трансформация за изпълнението на част от проектите по програмата за индустриално сътрудничество.

Първоначалното рамково споразумение между България и Lockheed Martin е от 2019 г. и включва шест проекта за индустриално сътрудничество. Към момента пет от тях - №1, 2, 3, 5 и 6 – се изпълняват в страната.

Промяната засяга проект №4, който първоначално е предвиждал система за логистична поддръжка и управление на веригата за доставки на F-16 Block 70. Установено е обаче, че той не отговаря на актуалните нужди на Министерството на отбраната и се дублира с логистичната система, включена в основния договор за самолетите. Затова е заменен с проект за ремонт на генераторите на F-16 Block 70.

Според представената пред депутатите информация новият проект ще надгради съществуващите възможности на "Авионамс" и се очаква да доведе до трансфер на технологии и ноу-хау, разширяване на производствените възможности и създаване на нови работни места.

Заместник-министърът на икономиката Михаела Карадимова посочи, че подобен капацитет за ремонт в Европейския съюз към момента има само в Полша. По думите ѝ реализацията на проекта ще даде възможност на България да осигурява собствена логистична поддръжка на генераторите през целия им 30-годишен жизнен цикъл.

Военният министър Димитър Стоянов съобщи, че от проектите, свързани с F-16, №5 и №6 вече се изпълняват успешно. Те са насочени към обучение на инженерно-техническите състави и изграждането на Център за иновации в отбраната.

За проекти №1, №2 и №3 в "Авионамс" се подготвят помещенията и условията за бъдещи ремонтни дейности по агрегати, които могат да бъдат предоставени от българска страна.

Изменението на рамковото споразумение беше подписано през юни 2026 г., след като правителството одобри промяната в проекта. Самото първоначално споразумение между България и Lockheed Martin е подписано през юли 2019 г.