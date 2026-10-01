Разбиха нарколаборатория в Сливен - има задържани (СНИМКИ)

Служители на ГДБОП неутрализираха престъпната дейност на група, занимаваща се с производство и разпространение на синтетични наркотични вещества.

В хода на спецоперацията, проведена на 30 септември 2026 г. в Сливен, са арестувани четирима души в момент на производство на метамфетамин.

При извършеното претърсване са намерени различни съдове, технически съоръжения и множество материали, необходими при производството на синтетични наркотични вещества.

Намерена е и готова продукция с тегло над 4,5 кг.

При претърсването са иззети и 2000 евро и паунда в брой, мобилни телефони, електронни везни и други предмети, имащи отношение към престъпната дейност.

По случая е образувано досъдебно производство за престъпление по чл. 354 от НК, под надзора на Окръжна прокуратура-Сливен.

Работата по случая продължава.