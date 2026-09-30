Николай Найденов: Изборът на нов ВСС и антикорупционната реформа са сред основните ни приоритети

Министърът на правосъдието Николай Найденов представи пред посланика на Франция Мари Дюмулен основните приоритети на България в областта на съдебната реформа.

Сред тях той открои избора на нов Висш съдебен съвет, укрепването на антикорупционната система, повишаването на отчетността и ефективността на прокуратурата, както и развитието на електронното правосъдие.

По време на срещата беше обсъдена и подготовката на бъдещи законодателни и конституционни промени, насочени към подобряване на работата на съдебната система и гарантиране на нейната независимост.

"Необходими са устойчиви механизми за функциониране на органите на съдебната власт, по-голяма прозрачност в тяхната дейност и ефективна защита на правата на гражданите", подчерта Найденов.

Двамата са обсъдили и възможностите за задълбочаване на правното сътрудничество между България и Франция.

По информация на Министерството на правосъдието страните са се договорили да насърчават експертния обмен в области като детското правосъдие, превенцията и противодействието на домашното насилие, конфискацията на имущество, борбата с корупцията и организираната престъпност.