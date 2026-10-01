BG-Alert ще бъде активирана в Царево заради очаквани силни валежи

Системата за ранно предупреждение BG-Alert ще бъде активирана на територията на община Царево заради очакваните валежи през нощта срещу 2 октомври, съобщиха от местната администрация.

От Общината призовават жителите и гостите на Царево да бъдат особено внимателни и да избягват ниските части и местата, на които е възможно да се събере голямо количество вода.

Хората са предупредени да не преминават в непосредствена близост до реки, дерета и други водни обекти и да следят актуалната метеорологична обстановка и официалната информация от институциите.

Предупреждението идва на фона на тежките наводнения, които общината преживя през последните години.

На 5 септември 2023 г. обилни валежи предизвикаха мащабни наводнения в района на Царево, при които загинаха четирима души - двама мъже и две жени.

На 3 октомври 2025 г. проливни дъждове отново нанесоха сериозни щети в общината. Засегнати бяха пътна инфраструктура и мостове, а жилищни сгради и частни обекти бяха наводнени.