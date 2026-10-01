Новини
Търси
Подкаст
Общество

BG-Alert ще бъде активирана в Царево заради очаквани силни валежи

BG-Alert ще бъде активирана в Царево заради очаквани силни валежи
МВР

Местната власт призова жителите и гостите на общината да избягват ниските части, реките и деретата заради опасност от събиране на вода

Системата за ранно предупреждение BG-Alert ще бъде активирана на територията на община Царево заради очакваните валежи през нощта срещу 2 октомври, съобщиха от местната администрация.

От Общината призовават жителите и гостите на Царево да бъдат особено внимателни и да избягват ниските части и местата, на които е възможно да се събере голямо количество вода.

Хората са предупредени да не преминават в непосредствена близост до реки, дерета и други водни обекти и да следят актуалната метеорологична обстановка и официалната информация от институциите.

Предупреждението идва на фона на тежките наводнения, които общината преживя през последните години.

На 5 септември 2023 г. обилни валежи предизвикаха мащабни наводнения в района на Царево, при които загинаха четирима души - двама мъже и две жени.

На 3 октомври 2025 г. проливни дъждове отново нанесоха сериозни щети в общината. Засегнати бяха пътна инфраструктура и мостове, а жилищни сгради и частни обекти бяха наводнени.

Още по темата

Започна тестът на BG-ALERT: Сирените вече звучат в страната

Започна тестът на BG-ALERT: Сирените вече звучат в страната

Тестват системата BG-ALERT в цялата страна

Тестват системата BG-ALERT в цялата страна

Заради пожар край Сливен бе активирана системата BG-Alert

Заради пожар край Сливен бе активирана системата BG-Alert

Задействаха BG-Alert заради пожара в Бяла

Задействаха BG-Alert заради пожара в Бяла

BG-ALERT и евакуация на хора заради пожара край Песнопой

BG-ALERT и евакуация на хора заради пожара край Песнопой

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Общество

Протест заради топлата вода в "Младост" 1, хората заплашват с ново недоволство

Протест заради топлата вода в "Младост" 1, хората заплашват с ново недоволство

Инфлацията в България се ускори до 5,6% през септември

Инфлацията в България се ускори до 5,6% през септември

Прокурорският син с качулка в съдебната зала, бил с променена външност

Прокурорският син с качулка в съдебната зала, бил с променена външност

Милен Любенов: Президентската кампания е фрагментирана, а дебатите липсват

Милен Любенов: Президентската кампания е фрагментирана, а дебатите липсват

244 училища в България търсят нови директори: Кандидатстването е до 2 ноември

244 училища в България търсят нови директори: Кандидатстването е до 2 ноември

Водещи

Украйна изстреля нова тактическа балистична ракета

Украйна изстреля нова тактическа балистична ракета

  • Преди 7 минути
Протест заради топлата вода в "Младост" 1, хората заплашват с ново недоволство

Протест заради топлата вода в "Младост" 1, хората заплашват с ново недоволство

  • Преди 10 минути
Инфлацията в България се ускори до 5,6% през септември

Инфлацията в България се ускори до 5,6% през септември

  • Преди 18 минути
Прокурорският син с качулка в съдебната зала, бил с променена външност

Прокурорският син с качулка в съдебната зала, бил с променена външност

  • Преди 22 минути
Българската шампионка по лека атлетика е сред трите изгряващи звезди на Европа

Българската шампионка по лека атлетика е сред трите изгряващи звезди на Европа

  • Преди 24 минути
Най-малко осем ученици се удавиха по време на излет в Индия

Най-малко осем ученици се удавиха по време на излет в Индия

  • Преди 26 минути
Милен Любенов: Президентската кампания е фрагментирана, а дебатите липсват

Милен Любенов: Президентската кампания е фрагментирана, а дебатите липсват

  • Преди 35 минути
Разбиха голяма наркомрежа в Северна Македония

Разбиха голяма наркомрежа в Северна Македония

  • Преди 39 минути
Клоп отвърна на расистките нападки: Пълни глупости

Клоп отвърна на расистките нападки: Пълни глупости

  • Преди 50 минути
Украински МиГ-29 е бил свален от руска ракета, пилотът е загинал

Украински МиГ-29 е бил свален от руска ракета, пилотът е загинал

  • Преди 51 минути
244 училища в България търсят нови директори: Кандидатстването е до 2 ноември

244 училища в България търсят нови директори: Кандидатстването е до 2 ноември

  • Преди 51 минути
Десетки артисти преобразиха подлез в София само за два дни

Десетки артисти преобразиха подлез в София само за два дни

Прокуратурата за убийството на Илиян Филипов: Мотивът е личен, задържаният е с повдигнати обвинения

Прокуратурата за убийството на Илиян Филипов: Мотивът е личен, задържаният е с повдигнати обвинения

  • Преди 59 минути
Путин: Влиянието на Запада намалява за добро

Путин: Влиянието на Запада намалява за добро

  • Преди 1 час
Издирват мъж с деменция, изчезнал край пазара в "Иван Вазов"

Издирват мъж с деменция, изчезнал край пазара в "Иван Вазов"

  • Преди 1 час