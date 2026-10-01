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Прокуратурата за убийството на Илиян Филипов: Мотивът е личен, задържаният е с повдигнати обвинения

Прокуратурата за убийството на Илиян Филипов: Мотивът е личен, задържаният е с повдигнати обвинения

МВР потвърди, че събраните доказателства са помогнали за повдигане на обвинение на задържания мъж

Мотивът за убийството на Илиян Филипов е личен, най-вероятно става дума за неуредени финансови отношения.

Това заявиха преди минути от прокуратурата в Пловдив като уточниха, че задържаният мъж Славчо Мегеров е с повдигнати обвинения. В момента с Мегеров се извършват процесуално-следствени действия.

Директорът на ОДМВР-Пловдив  Васил Костадинов допълни, че събраните доказателства са помогнали за повдигане на обвинение на задържания мъж

Засега няма коментар дали е намерено оръжието на престъплението и с колко куршума е убит Филипов.

Мотивът е личен, от доста време са се познавали, близки отношения, имали са и работно-трудови, възниква конфликт, най-вероятно става за неуредени финансови отношения, казаха още от държавното обвинение.

Припомняме, че пловдивският бизнесмен и собственик на „Ботев“ (Пловдив) Илиян Филипов беше убит в нощта срещу 30 септември в квартал „Христо Смирненски“ в Пловдив, в близост до „Пещерско шосе“. Престъплението е извършено на стълбището на сграда, построена от самия бизнесмен. По неофициална информация той е бил прострелян с един куршум в главата. 

По случая беше задържан 51-годишният Славчо Мегеров - бивш служител на Филипов. Арестът е извършен в София, а на 1 октомври Мегеров беше конвоиран под засилена охрана до Пловдив за разпит. Прокуратурата разследва умишлено убийство, като се очаква задържаният да бъде привлечен като обвиняем. 

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