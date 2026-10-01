Китайски преподавател получи условна присъда за опит за шпионаж в България

Софийският градски съд постанови три години условно лишаване от свобода с петгодишен изпитателен срок на китайски гражданин, обвинен в опит за събиране на информация, представляваща държавна тайна, с цел тя да бъде предадена на Китай.

Мъжът е роден през 1991 г. в китайската провинция Хубей, живее в Шанхай и е университетски преподавател.

Делото беше разгледано по съкратената процедура и при закрити врата заради наличието на класифицирана информация. Подсъдимият призна фактите и обстоятелствата в обвинителния акт, поради което наказанието му беше намалено с една трета.

Тричленният състав на съда го призна за виновен за две престъпления. Според обвинението през 2020 г. той е убедил Николай Найденов да се постави в услуга на Китай и да събира информация, представляваща държавна тайна.

По второто обвинение съдът прие, че китайският гражданин е мотивирал Найденов да се опита да заеме поста председател на Държавна агенция "Национална сигурност", така че при евентуален достъп до класифицирана информация тя да бъде предавана на Китай.

В мотивите си съдът отчете, че от първото престъпление са изминали шест години, а при второто не са настъпили вредни последици, тъй като Найденов не е получил достъп до държавна тайна.

Досъдебното производство е образувано на 18 юни след сигнал на ДАНС. Според обвинението опитът за събиране на секретна информация е продължил от юли 2025 г. до 18 юни 2026 г., но е останал недовършен по независещи от обвиняемия причини.

След произнасянето на присъдата мярката му за неотклонение беше променена от "задържане под стража" в "подписка". Той трябва да бъде освободен незабавно, ако не е задържан на друго основание.

Присъдата не е окончателна и може да бъде обжалвана или протестирана в 15-дневен срок.