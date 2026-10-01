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Най-важното от спорта на 01.10.2026 година

Най-важното от спорта на 01.10.2026 година
БТА

Спортният екип на ТАРАЛЕЖ обобщава новините от деня:

„Всички за Илиян“: Ботев пусна билети по 1 евро

Ботев Пловдив взе важно решение след смъртта на Илиян Филипов. Клубът определи символична цена от 1 евро за билетите за домакинството срещу Славия.

Двубоят от Първа лига ще се играе на 10 октомври от 20:00 часа на стадион „Христо Ботев“. Целта на ръководството е трибуните да бъдат изпълнени до краен предел в памет на клубния благодетел.

„Илиян Филипов имаше голяма мечта - да види стадион „Христо Ботев“ пълен с фенове до краен предел. Затова взехме решение цената на билетите за мача със Славия за всички сектори да бъде 1 евро“, обявиха от Ботев.

Гиздол с първи думи към феновете на ЦСКА: Само ЦСКА!

Новият старши треньор на ЦСКА Маркус Гиздол отправи първото си послание към привържениците на клуба.

Германският специалист се обърна към „червената“ общност чрез мобилното приложение MyCSKA.

„Здравейте, армейци! Аз съм вашият треньор Маркус. Много съм развълнуван за тази нова страница заедно с вас! Надявам се да се видим съвсем скоро! Само ЦСКА!“, заяви Гиздол.

Испания възхвалява Веласкес: Архитектът на възраждането на Левски

„Ще трябва да се доближим до съвършенството.“ Това заяви Хулио Веласкес в интервю за AS, а седем седмици по-късно испанското издание отчита, че треньорът на Левски е изпълнил поставената цел.

Специалистът от Саламанка беше избран за най-добър треньор на сезона в България. Победителят в анкетата беше определен с гласовете на футболистите от Първа и Втора лига.

Признанието идва след историческа кампания, в която Веласкес изведе Левски до първа шампионска титла от 17 години. „Сините“ сложиха край и на серията от 14 поредни трофея на Лудогорец.

Когато Веласкес пое Левски, прекъсването на хегемонията на разградчани изглеждаше почти невъзможно. Столичният клуб разполагаше с бюджет, значително по-малък от този на основния си съперник, но успя да компенсира разликата с постоянство, организация и силни резултати.

Донски е на четвъртфинал на двойки в Порто

Националът на България за Купа „Дейвис“ Александър Донски се класира за четвъртфиналите на двойки на турнира от сериите „Чалънджър 125“ в Порто. Надпреварата на твърда настилка е с награден фонд от 203 900 евро.

28-годишният българин и Филип Пиечонка от Полша, поставени под №3 в схемата, победиха Михаел Геертс от Белгия и Виджай-Сундар Прашант от Индия с 6:1, 6:4. Срещата продължи само 52 минути.

С победата Александър Донски заработи 25 точки за световната ранглиста на двойки, в която заема 84-тото място.

Българската шампионка по лека атлетика е сред трите изгряващи звезди на Европа

Виктория Ангелова получи поредно голямо признание за впечатляващия си сезон. Българската лекоатлетка е сред трите финалистки за наградата „Изгряваща звезда на Европа“ при девойките.

Новината беше обявена от Европейската федерация по лека атлетика.

Ангелова беше избрана сред първоначално номинирани десет състезателки. В гласуването участваха над 40 000 фенове, журналисти, национални федерации и членове на експертен панел.

Останалите две финалистки са Линда Боткова от Чехия и Жива Ремич от Словения.

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