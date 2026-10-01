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Жените у нас получават с около 12% по-малко: Подготвят промени в закона

Жените у нас получават с около 12% по-малко: Подготвят промени в закона
МТСП

Законопроектът предвижда механизми за прозрачност и контрол при заплащането в публичния и частния сектор

Разликата в заплащането между жените и мъжете в България е около 12% по данни за 2024 г., при средно равнище от 11,1% за Европейския съюз. Това посочи заместник-министърът на труда и социалната политика Надя Клисурска при представянето на промени в Закона за защита от дискриминация пред парламентарната Комисия по правата на човека.

Основната цел на законопроекта е намаляване на разликата в заплащането чрез повече прозрачност, наблюдение и механизми за прилагане на принципа за равно заплащане.

Промените са свързани с въвеждането в българското законодателство на европейската Директива 2023/970, която цели по-ефективното прилагане на принципа за равно възнаграждение за еднакъв труд или труд с еднаква стойност.

По думите на Клисурска срокът за транспониране на директивата е изтекъл на 7 юни 2026 г., а неизпълнението на задължението може да доведе до производство за нарушение срещу България и финансови санкции.

Заместник-министърът посочи като част от причините за съществуващата разлика липсата на достатъчна прозрачност при определянето на възнагражденията, липсата на задължителни механизми за наблюдение и отчетност при работодателите и ограниченията на действащите механизми за правна защита.

Предвидените правила ще се отнасят както за публичния, така и за частния сектор, и ще обхващат работодатели, работещи и кандидати за работа.

Според представените от Клисурска данни разликата в заплащането постепенно намалява, но темпът остава бавен и неравномерен. По-ниските доходи се отразяват и в дългосрочен план, включително върху риска от бедност при жените в по-напреднала възраст.

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