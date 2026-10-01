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Русия спира износа на дизел до отмяна на санкциите

Русия спира износа на дизел до отмяна на санкциите
Pixabay

Това стана ясно от думите на президента Владимир Путин

Руският президент Владимир Путин заяви, че Русия няма да доставя своя дизел на световните енергийни пазари, докато не бъдат отменени санкциите срещу Москва, предава Ройтерс.

По време на международния форум „Валдай“ в Москва руският лидер отбеляза, че Украйна е „постигнала частично целите си“ с ударите срещу руски петролни рафинерии, които по негови думи са коствали на Русия 1% от брутния ѝ вътрешен продукт.

Той обаче допълни, че в момента Русия отговаря по същия начин. Миналия месец американският президент Доналд Тръмп заяви, че украинските атаки срещу руски производствени мощности предизвикват световен недостиг на дизел и повишават цените, като призова Киев да ги прекрати.

Путин подчерта, че Русия разполага с достатъчно дизел, „но той няма да достигне до световните пазари заради действащите забрани и санкции срещу нашия петрол и петролни продукти“.

Точно тази седмица Москва удължи забраната за износ на дизел за производителите на горива до края на октомври, което налага допълнителен натиск върху световния енергиен пазар, вече разтърсен от войни и недостиг на доставки.

В резултат на това цените на дизела в САЩ скочиха до рекордни нива от над 6.50 долара за галон, тъй като конфликтите в Иран и Украйна ограничават доставките на гориво. Това създава сериозен политически риск за Тръмп преди междинните избори в САЩ.

ТАРАЛЕЖ припомня, че в рамките на речта си Путин заяви още, че влиянието на Запада намалява, а условията за международни конфликти се увеличават.

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