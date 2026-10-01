Задържаха мъж с двойно гражданство за подготовка на атентат срещу британска база

Британското звено за борба с тероризма обяви ареста на мъж с двойно британско-иранско гражданство в рамките на разследването на инцидента край военната база „Феърфорд“ в югозападна Англия. Според официалното изявление, 27-годишният заподозрян е задържан в централен Лондон по обвинение в подготовка на терористичен акт. При акцията е разпитан и втори мъж – 26-годишен британски гражданин, който обаче не е оставен в ареста, а полицията вече е извършила претърсвания на два адреса в столицата.

Случаят се развива бързо, след като в неделя край същата военновъздушна база, която се използва от американски бомбардировачи за въздушни удари срещу Иран, първоначално бяха задържани петима младежи от Лондон, освободени на по-късен етап. Старшият национален координатор за борба с тероризма Вики Евънс определи разследването като изключително сложно и потвърди, че специализираните екипи работят по множество направления.

Казусът бързо придоби международен характер. Британският премиер Анди Бърнам заяви, че има силни индикации за участие на Иран в инцидента - твърдение, което Техеран отрича.

Паралелно с това израелският премиер Бенямин Нетаняху разкри, че Израел е предал на британското разузнаване ключови данни за подготвяния терористичен заговор. Нетаняху уточни, че предупреждението от израелска страна е изпратено непосредствено преди официалния Лондон да обяви спорната забрана за търговия с незаконните еврейски селища на Западния бряг.