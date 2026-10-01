Най-важното от България на 01.10.2026 г.

Мотивът за убийството на Илиян Филипов е личен, най-вероятно става дума за неуредени финансови отношения.

Това заявиха преди минути от прокуратурата в Пловдив като уточниха, че задържаният мъж Славчо Мегеров е с повдигнати обвинения. В момента с Мегеров се извършват процесуално-следствени действия.

Директорът на ОДМВР-Пловдив Васил Костадинов допълни, че събраните доказателства са помогнали за повдигане на обвинение на задържания мъж

Засега няма коментар дали е намерено оръжието на престъплението и с колко куршума е убит Филипов.

Мотивът е личен, от доста време са се познавали, близки отношения, имали са и работно-трудови, възниква конфликт, най-вероятно става за неуредени финансови отношения, казаха още от държавното обвинение.

Вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев отрече убитият бизнесмен и президент на ФК "Ботев" Илиян Филипов да е обвързан финансово със създаването на управляващата партия.

„Филипов не е сред физическите лица, дарили средства на коалиция „Прогресивна България. Списъкът с дарителите е предоставен на Сметната палата", съобщи вицепремиерът.

Донев посочи, че не е запознат дали Филипов е имал връзки с бившия вътрешен министър Иван Демерджиев.

„Това е работата на органите на реда и те ще си свършат работата“, заяви той.

През годините в България са ставали не едно и две знакови убийства. Убийството от вчерашния ден събуди тежки асоциации и въпроси. Имало ли еданни в МВР и Прокуратурата за заплахи срещу бизнесмена Илиян Филипов. Това запита депутатът от ПБ Петър Тодоров настоящия вътрешен министър Иван Демерджиев.

Таралеж припомня, Петър Тодоров беше главен секретар на МВР.

Малко преди да започне изслушването на Иван Демерджиев депутатът Хамид Хамид от ДПС поиска на това изслушване да бъдат извикани председателите на ДАНС, на ГДБОП и директорите на Полицията и главния секретар на МВР, за да не попада това изслушване в шоу на адмирациите. Предложението не беше прието.

Кметът на София Васил Терзиев ще смени и своя заместник по направление „Транспорт и градска мобилност“. Терзиев благодари на Виктор Чаушев за работата му като заместник-кмет и обяви, че до назначаването на негов наследник лично ще поеме ръководството на ресора, съобщиха от пресцентъра на общината.

„Виктор Чаушев приключва работата си като заместник-кмет след година, в която в направление „Транспорт и градска мобилност“ беше свършен значителен обем работа както по развитието и оптимизацията на наземния обществен транспорт, така и по подготовката на следващите големи инвестиции в транспортната система на София“, посочват от кметството.

„Значителна част от тази работа е свързана с подготовката за обновяване на подвижния състав - процедурите и осигуряването на финансиране за поетапното придобиване на нови трамваи, тролейбуси, електробуси и автобуси, както и модернизацията на депата и гаражите“, допълват оттам.

Председателят на Седмо отделение на Върховния административен съд съдия Ваня Анчева бе определена от Пленума на Висшия съдебен съвет за изпълняващ функциите председател на Върховния административен съд за следващите шест месеца, съобщават от ВАС.

Тя поема поста от съдия Любомир Гайдов.

Съдия Анчева е завършила специалност „Право“ в Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ през 1988 г., а през 2013 г. придобива образователно-квалификационна степен “Mагистър” “Международни отношения - Право на ЕС” на същия университет.

Издаването на удостоверение за електронна идентичност вече ще бъде безплатно.Парламентът прие на второ четене промени в Закона за електронната идентификация, внесени от Петър Тодоров от "Прогресивна България" и група народни представители.

С измененията отпада и таксата за проверка на електронната идентичност, когато тя се извършва от държавния център и е необходима за предоставянето на услуги от държавни органи, лица с публични функции и организации, предоставящи обществени услуги.

Това означава, че гражданите няма да плащат нито за издаването на удостоверението, нито за проверката на електронната им идентичност в тези случаи.

Възможността частни регистрирани центрове да извършват проверки срещу заплащане се запазва.

Депутатите приеха още една промяна - удостоверенията за електронно овластяване вече ще се издават единствено по електронен път, като отпада възможността да бъдат предоставяни на хартиен носител.

Министерството на транспорта и съобщенията и "БДЖ - Пътнически превози" осигуряват безплатно двупосочно пътуване до София за гражданите, които желаят да присъстват на тържественото посрещане на тленните останки на цар Самуил на 3 октомври.

"Дължим признателност към великите личности, които са се борили за съхранението и укрепването на България, какъвто е и цар Самуил. Присъствието на хора от цялата страна ще бъде израз на уважение към делото и паметта на един от най-значимите ни владетели", заяви министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев.

За пътуването ще бъдат издавани безплатни двупосочни билети с фиксирано връщане. Пътниците ще заплащат единствено резервацията за седящо място, която е на стойност 0,51 евро в посока.