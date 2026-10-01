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Ивайло Мирчев: Не са разкрити евентуалните политически поръчители на убийството на Илиян Филипов

Ивайло Мирчев: Не са разкрити евентуалните политически поръчители на убийството на Илиян Филипов
БТА

Депутатът от "Демократична България" заяви, че според него убийство на бизнесмен от подобен мащаб рядко се свежда до обикновен конфликт

Съпредседателят на "Да, България" и депутат от "Демократична България" Ивайло Мирчев заяви, че според него разследването на убийството на Илиян Филипов не трябва да приключва само с установяването на физическия извършител, а трябва да изясни и дали има евентуални поръчители.

"По никакъв начин не бяха разкрити евентуалните политически поръчители. Убийството на бизнесмен от този мащаб много рядко е обикновена свада. Доста често става дума за много по-сложен сюжет", заяви Мирчев в ефира на Bulgaria ON AIR.

Вътрешният министър Иван Демерджиев заяви по-рано в Народното събрание, че МВР смята задържания Славчо Мегеров за физическия извършител и че срещу него са събрани множество доказателства. Разследването на мотивите и евентуалното участие на други лица продължава.

Мирчев отправи критики и към управляващите, като заяви, че според него кабинетът действа без ясна посока и не успява да отговори на очакванията, с които е дошъл на власт.

"Наблюдаваме хаос в управляващите и няма ясна посока. Грешка след грешка", коментира той.

По отношение на Демерджиев депутатът посочи, че вътрешният министър е предприел според него няколко правилни стъпки, но остава впечатлението, че действа без достатъчно подкрепа.

Мирчев заяви още, че според него проблемът с влиянието на организираната престъпност върху публичния живот остава нерешен, като определи действията на кабинета "Радев" като колебливи и без достатъчно видим резултат. Това също представлява политическата му оценка за работата на правителството.

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