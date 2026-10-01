Ивайло Мирчев: Не са разкрити евентуалните политически поръчители на убийството на Илиян Филипов

Съпредседателят на "Да, България" и депутат от "Демократична България" Ивайло Мирчев заяви, че според него разследването на убийството на Илиян Филипов не трябва да приключва само с установяването на физическия извършител, а трябва да изясни и дали има евентуални поръчители.

"По никакъв начин не бяха разкрити евентуалните политически поръчители. Убийството на бизнесмен от този мащаб много рядко е обикновена свада. Доста често става дума за много по-сложен сюжет", заяви Мирчев в ефира на Bulgaria ON AIR.

Вътрешният министър Иван Демерджиев заяви по-рано в Народното събрание, че МВР смята задържания Славчо Мегеров за физическия извършител и че срещу него са събрани множество доказателства. Разследването на мотивите и евентуалното участие на други лица продължава.

Мирчев отправи критики и към управляващите, като заяви, че според него кабинетът действа без ясна посока и не успява да отговори на очакванията, с които е дошъл на власт.

"Наблюдаваме хаос в управляващите и няма ясна посока. Грешка след грешка", коментира той.

По отношение на Демерджиев депутатът посочи, че вътрешният министър е предприел според него няколко правилни стъпки, но остава впечатлението, че действа без достатъчно подкрепа.

Мирчев заяви още, че според него проблемът с влиянието на организираната престъпност върху публичния живот остава нерешен, като определи действията на кабинета "Радев" като колебливи и без достатъчно видим резултат. Това също представлява политическата му оценка за работата на правителството.