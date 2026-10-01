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ЕС и Украйна осигуриха средствата за бюджета и отбраната на Киев за 2026 г.

ЕС и Украйна осигуриха средствата за бюджета и отбраната на Киев за 2026 г.
АП/БТА

Киев разчита сериозно на плащания от кредитната линия на ЕС в размер на 90 милиарда евро

Европейската комисия и Украйна обявиха, че са осигурили необходимите средства за покриване на бюджетните и отбранителните нужди на страната за 2026 г., и са се споразумели за ускорено отпускане на средства за 2027 г.

В съвместно изявление, цитирано по Ройтерс, двете страни потвърдиха също, че започват съвместна работа по идентифициране на допълнителните финансови потребности за отбрана.

Докато продължава да се отбранява от руската инвазия, Киев разчита сериозно на плащания от кредитната линия на ЕС в размер на 90 милиарда евро, предвидена за настоящата и следващата година. Преди ден украинският премиер Сергий Корецки посочи, че страната се опитва да затвори бюджетен дефицит от 27 милиарда долара, за да гарантира провеждането на бойните операции в началото на 2027 г.

Официалното изявление от четвъртък обаче потвърждава, че парите за разходите до края на годината са намерени, макар да се загатва, че Украйна трябва да изпълни определени политически реформи и критерии на ЕС, за да получи пълния размер на траншовете.

Двете страни се съгласиха да предприемат бързи действия за заделянето на 45 милиарда евро от заема на ЕС за 2027 г. при спазване на установените условия.

По-рано Блумбърг съобщи, че Брюксел е отхвърлил искането на Киев за предсрочно изплащане на суми за покриване на неочаквания недостиг, но висш европейски служител опроверга това, заявявайки, че „нито една врата не е затворена“ и срещата е завършила с ясен план за действие за осигуряване на средствата за 2026 г. и съвместна подготовка за 2027 г.

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