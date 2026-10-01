Михаела Доцова: Служителите в ДАЗД са тихите герои на България

Служителите в Държавната агенция за закрила на детето са "тихите герои на България", защото работата им се измерва не с броя написани доклади, а с броя усмивки, които са предизвикали. Това заяви председателят на Народното събрание Михаела Доцова по повод 25 години от създаването на агенцията.

По думите ѝ годишнината не е само празник на една институция, а отбелязва четвърт век грижа за българските деца.

Доцова посочи, че зрелостта на едно общество може да бъде оценена по отношението му към възрастните хора и по грижата за децата. Според нея служителите на агенцията ежедневно работят за намирането на най-добрия път за развитието и защитата на децата в риск.

"Ежедневните усилия на работещите в Държавната агенция за закрила на детето понякога заместват майчината обич", заяви председателят на парламента.

Тя подчерта още, че кампаниите на агенцията показват как се променят проблемите пред децата и подпомагат изработването на държавни политики за защита на техните права и за осигуряване на по-добра грижа.

Доцова пое ангажимент всяка смислена идея за подобряване на политиките за децата да бъде разглеждана от Народното събрание.

Междувременно Държавната агенция за закрила на детето работи и по подобряване на механизмите за реакция при сигнали за насилие. Сред инициативите на институцията през 2026 г. са мерки за по-добро взаимодействие с Националната система 112 и нова програма за превенция на насилието и злоупотребата с деца.