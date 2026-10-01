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Криста Пайк е в критично състояние след два неуспешни опита за екзекуция

Криста Пайк е в критично състояние след два неуспешни опита за екзекуция
БТА

След случая губернаторът Бил Лий разпореди спиране на всички екзекуции в щата до края на годината

Осъдената на смърт Криста Пайк е в критично състояние и получава животоспасяващо лечение в болница, след като оцеля след два опита да бъде екзекутирана със смъртоносна инжекция в американския щат Тенеси. След случая губернаторът Бил Лий разпореди спиране на всички екзекуции в щата до края на годината.

„В момента нямаме ясна представа за прогнозата ѝ, нито много информация за здравословното ѝ състояние. Знаем обаче, че тя е жива“, заяви пред журналисти адвокатът ѝ Ранди Спайви.

Защитата на 50-годишната Пайк вече настоява смъртната ѝ присъда да бъде заменена с друго наказание. Предишното ѝ искане за помилване беше отхвърлено.

В сряда служители на затвора приложиха на Пайк две дози пентобарбитал. Втората доза е предвидена в протокола на Тенеси в случаите, когато първата не доведе до смърт. Пайк обаче останала жива и след второто инжектиране и впоследствие била транспортирана в болница.

В съдебни документи адвокатите ѝ посочват, че след процедурата се е наложило предприемането на животоспасяващи действия.

Защитата твърди още, че неуспешната екзекуция е причинила на Пайк „ненужно страдание“ и е нарушила конституционната забрана за жестоки и необичайни наказания.

Губернаторът спря екзекуциите

Губернаторът на Тенеси Бил Лий обяви, че ще бъде извършено подробно разследване на случилото се.

„Има много въпроси. Хората в нашия щат заслужават да получат отговори и именно за това е това разследване“, заяви той.

Лий предупреди, че проверката ще отнеме време, но все още не е уточнил кой ще извърши независимия преглед на процедурите за изпълнение на смъртни присъди.

Решението му за спиране на екзекуциите до края на годината засяга и планираното за 3 декември изпълнение на смъртната присъда на Гари Сътън.

От Департамента по изправителните заведения на Тенеси защитиха действията на служителите си. Оттам заявиха, че при екзекуцията са изпълнени всички стъпки от законово установения протокол, одобрен от главната прокуратура.

„Химикалът, използван за смъртоносната инжекция, последователно е доказвал своята ефективност, а протоколът не позволява допълнителни процедури извън извършените тази вечер“, посочиха от ведомството.

Главната прокуратура на Тенеси също подкрепи решението за разследване, заявявайки: „Трябва да знаем какво се е случило“.

Върховният съд разреши екзекуцията часове по-рано

Опитът за изпълнение на присъдата се състоя след драматична съдебна битка в последните часове преди процедурата. Адвокатите на Пайк направиха няколко опита да спрат екзекуцията, но в крайна сметка Върховният съд на САЩ разреши тя да бъде извършена.

Пайк е осъдена на смърт през 1996 г. за убийството на 19-годишната Колийн Слемър.

Тя е била на 18 години, когато заедно с тогавашния си приятел Тадарил Шип пребива, измъчва и убива младата жена.

Ако екзекуцията беше завършила със смъртта ѝ, Пайк щеше да стане първата жена, екзекутирана в Тенеси от повече от 200 години.

Майката на жертвата Мей Мартинес, която е сред настояващите присъдата да бъде изпълнена и е пътувала до Тенеси, за да присъства на процедурата, определи случилото се като „пълен хаос“.

Политически спор след провала

Случаят предизвика и политически реакции в Тенеси.

Републиканският сенатор Марша Блекбърн, която се кандидатира за губернатор на щата, определи случилото се като „трагично“ и призова след разследването да бъде възстановено използването на електрическия стол.

Нейният опонент от Демократическата партия Джери Грийн се обяви срещу предложението и заяви, че като губернатор би наложил мораториум върху бъдещите екзекуции.

Случаят с Пайк е вторият неуспешен опит за екзекуция в Тенеси през 2026 г. През май изпълнението на смъртната присъда на Тони Карътърс беше прекратено, след като служителите не успяха да намерят подходяща вена за поставяне на смъртоносната инжекция. Тогава екзекуцията му беше отложена с една година.

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