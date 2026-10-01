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Максимални 40 точки: Имитация на DARA спечели унгарското "Като две капки вода"

Максимални 40 точки: Имитация на DARA спечели унгарското "Като две капки вода"

Актрисата София Адам пресъздаде хореографията, визията и сценичното поведение на българската певица

Победната песен на България от "Евровизия" 2026 - "Bangaranga" на DARA, прозвуча и в унгарския телевизионен формат Sztárban Sztár, местния аналог на "Като две капки вода".

Задачата да влезе в образа на българската певица получи унгарската актриса София Адам. Тя пресъздаде визията, хореографията и сценичното поведение на DARA от изпълнението на "Bangaranga".

Представянето се оказа успешно - Адам получи максималните 40 точки от журито и спечели вечерта.

След победата актрисата призна в социалните мрежи, че подготовката е била трудна, но благодари на танцьорите и зрителите за подкрепата.

"Bangaranga" продължава да се появява на международната сцена и след "Евровизия". През септември песента прозвуча и по време на Германските телевизионни награди, а преди това беше използвана и в американското издание на "Dancing with the Stars".

DARA донесе на България първата победа в историята на страната на "Евровизия" с "Bangaranga". Българската певица триумфира на 70-ото издание на конкурса във Виена, като според източника получи най-много точки както от професионалните журита, така и от зрителите.

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