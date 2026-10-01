Нова експедиция в орбита: SpaceX изстреля учени от САЩ, Русия и Канада

Успешен старт от Флорида беляза началото на нова космическа мисия на SpaceX, която изведе в орбита международен екипаж от двама американски астронавти, канадец и руски космонавт, съобщава Ройтерс.

Четиримата пътуват към Международната космическа станция (МКС), където ще проведат поредица от научни експерименти, фокусирани върху здравето и издръжливостта на човешкия организъм в Космоса.

Изстрелването беше изпълнено на 1 октомври 2026 г. от полигона Кейп Канаверал с помощта на двустепенната ракета-носител Falcon 9.

Автономният космически кораб Crew Dragon се отдели успешно, след като първата степен на ракетата се върна и приземи на Земята за многократна употреба. На борда на капсулата се намират представителите на НАСА Джесика Уоткинс и Люк Дилейни, канадският им колега Джошуа Кутрик и руският инженер Сергей Тетерятников. Полетът до станцията продължава около осем часа, а скачването е предвидено на височина от 400 километра над Земята.

Проектът под името Crew-13 е тринадесетата дългосрочна експедиция, организирана от НАСА с техника на компанията на Илон Мъск, която наскоро направи рекордно първично публично предлагане (IPO) на борсата. Полетът се реализира непосредствено след като SpaceX изпрати в орбита своя нов супертежък кораб Starship при неговата 14-а тестова мисия, приключила с първо търговско разгръщане на сателит.

Екипажът се води от геолога Джесика Уоткинс, за която това е второ пътуване в Космоса и историческо постижение като първия астронавт с два полета с Crew Dragon. В пилотската кабина до нея е ветеранът от армията Люк Дилейни, а останалите двама специалисти са новобранци в космическите полети.

Новият екип ще прекара следващите месеци в биомедицински проучвания, изследващи кръвообращението в условия на микрогравитация, докато НАСА потвърди плановете си да поддържа МКС активна поне до 2030 г.