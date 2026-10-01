България към Западните Балкани: ЕС остава цел, но напредъкът зависи от изпълнените ангажименти
Заместник външният министър Иванка Ташева потвърди подкрепата на София за европейската перспектива на региона
Европейската интеграция на Западните Балкани остава стратегически външнополитически приоритет за България и ключов фактор за сигурността и устойчивостта на Европа. Това заяви заместник-министърът на външните работи Иванка Ташева по време на Министерската среща на Берлинския процес в Пржно, Черна гора.
Ташева потвърди последователната подкрепа на България за европейската перспектива на държавите от региона, но подчерта, че напредъкът към членство в ЕС трябва да продължи да се определя от принципа на собствените заслуги, надеждността на процеса и изпълнението на поетите ангажименти.
По думите ѝ Берлинският процес има важна роля за подобряване на свързаността, икономическата интеграция и сътрудничеството между младите хора в региона. Според българската позиция именно тези направления могат да допринесат за по-висока конкурентоспособност и за създаването на реални възможности за гражданите на Западните Балкани.
Заместник-министърът постави акцент и върху необходимостта от укрепване на институциите, върховенството на закона и защитата на критичната инфраструктура като условия за по-устойчиви общества в Югоизточна Европа.
Сред основните теми в изказването ѝ беше и задържането на младите хора в региона. Ташева призова за по-бързо икономическо сближаване, инвестиции в образованието и дигиталната свързаност, повече възможности за младежка мобилност и предвидима правна среда.
По думите ѝ целта е младото поколение да вижда реална перспектива за развитие и европейски стандарти в собствените си държави, вместо да търси бъдещето си извън региона.
Ташева призова още за повече доверие, регионална ангажираност и сътрудничество между страните от Западните Балкани, така че европейската перспектива да води до конкретни резултати за гражданите.
Позицията е в синхрон с досегашната линия на София, според която процесът на разширяване на ЕС трябва да запази установената методология и да се основава на реално изпълнение на критериите от всяка страна кандидат.