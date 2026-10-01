България към Западните Балкани: ЕС остава цел, но напредъкът зависи от изпълнените ангажименти

Европейската интеграция на Западните Балкани остава стратегически външнополитически приоритет за България и ключов фактор за сигурността и устойчивостта на Европа. Това заяви заместник-министърът на външните работи Иванка Ташева по време на Министерската среща на Берлинския процес в Пржно, Черна гора.

Ташева потвърди последователната подкрепа на България за европейската перспектива на държавите от региона, но подчерта, че напредъкът към членство в ЕС трябва да продължи да се определя от принципа на собствените заслуги, надеждността на процеса и изпълнението на поетите ангажименти.

По думите ѝ Берлинският процес има важна роля за подобряване на свързаността, икономическата интеграция и сътрудничеството между младите хора в региона. Според българската позиция именно тези направления могат да допринесат за по-висока конкурентоспособност и за създаването на реални възможности за гражданите на Западните Балкани.

Заместник-министърът постави акцент и върху необходимостта от укрепване на институциите, върховенството на закона и защитата на критичната инфраструктура като условия за по-устойчиви общества в Югоизточна Европа.

Сред основните теми в изказването ѝ беше и задържането на младите хора в региона. Ташева призова за по-бързо икономическо сближаване, инвестиции в образованието и дигиталната свързаност, повече възможности за младежка мобилност и предвидима правна среда.

По думите ѝ целта е младото поколение да вижда реална перспектива за развитие и европейски стандарти в собствените си държави, вместо да търси бъдещето си извън региона.

Ташева призова още за повече доверие, регионална ангажираност и сътрудничество между страните от Западните Балкани, така че европейската перспектива да води до конкретни резултати за гражданите.

Позицията е в синхрон с досегашната линия на София, според която процесът на разширяване на ЕС трябва да запази установената методология и да се основава на реално изпълнение на критериите от всяка страна кандидат.