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Десетки артисти преобразиха подлез в София само за два дни

Десетки артисти преобразиха подлез в София само за два дни
Facebook/ Sofia Graffiti Tour

Български и чуждестранни артисти преобразиха пространството при пазар "Иван Вазов" по време на Sofia Urban Art Festival 2026

Подлезът при пазар "Иван Вазов" в София се превърна в галерия на открито само за два дни. Промяната е част от международния фестивал за графити и съвременно градско изкуство Sofia Urban Art Festival 2026: United in Colors.

В събитието се включиха десетки български и чуждестранни артисти, които преобразиха стените на подлеза със свои произведения. Сред участниците има творци от Великобритания, Дания, Индонезия, Нидерландия, Испания, Португалия, Полша, Германия, Гърция, Северна Македония и България

Освен рисуването на новите произведения, фестивалът включваше уъркшопи, в които посетителите сами можеха да хванат спрейовете, както и музикална програма.

Фестивалът вече приключи, но творбите остават в подлеза, като идеята е пространството да продължи да функционира като своеобразна открита градска галерия. 

Организатор на Sofia Urban Art е Sofia Graffiti Tour, а събитието е част от Календара на културните събития на Столичната община. Проектът е реализиран и с подкрепата на район "Триадица" и редица чуждестранни културни и дипломатически представителства.

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