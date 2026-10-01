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Тръмп заподозря Иран в опита за сваляне на полета към Израел

Тръмп заподозря Иран в опита за сваляне на полета към Израел
АП/БТА

Той отправи директно предупреждение към ислямската република, заявявайки, че те „ще бъдат ударени и то много тежко, не се притеснявайте“

Американският президент Доналд Тръмп допусна, че Иран може да има връзка с втория пилот на авиокомпанията flydubai, който според разследващите е направил опит умишлено да разбие пътническия самолет по време на полета за Израел, съобщи АП.

Нападението срещу капитана доведе до критично пропадане на машината, преди екипажът и пътниците да овладеят ситуацията и да осъществят извънредно приземяване в Саудитска Арабия. Мотивите на извършителя остават обект на интензивно международно разследване.

Запитан от журналисти в Белия дом дали разполага с данни, свързващи нападателя с Техеран, Тръмп потвърди, че проверката на фактите продължава, но сподели своите предположения. „Работим по въпроса в момента. Бих казал, че според това, което чувам, отговорът е „да“, но все още работим по въпроса“, уточни той.

Американският държавен глава не предостави конкретни подробности или доказателства за евентуална намеса на Техеран. Тръмп обаче беше категоричен по въпроса дали САЩ ще предприемат военен отговор, ако се докаже, че Иран стои зад заговора в небето.

Той отправи директно предупреждение към ислямската република, заявявайки, че те ще бъдат ударени и то много тежко, не се притеснявайте“.

Президентът допълни, че иранските власти са наясно със ситуацията и призова медиите просто да ги попитат, повтаряйки, че ответният удар ще бъде изключително суров.

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