Започна тестът на BG-ALERT: Сирените вече звучат в страната
Тестът ще продължи до 11:30 ч., като се проверява работата на системата за ранно предупреждение и оповестяване
От 11:00 часа днес се провежда националният тест на системите за ранно предупреждение и оповестяване. Сирените вече са задействани в определените градове и населени места, а тестовото съобщение на BG-ALERT се изпраща на мобилни устройства в цялата страна.
Проверката ще продължи до 11:30 часа и има за цел да се установи техническата изправност и функционирането на системите. Тестът е планиран и не е свързан с реална опасност или извънредна ситуация.
Получаването на съобщението от BG-ALERT зависи от настройките на конкретното мобилно устройство. За да бъде получено тестовото известие, тестовият канал трябва да е активиран.