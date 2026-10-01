Започна тестът на BG-ALERT: Сирените вече звучат в страната

От 11:00 часа днес се провежда националният тест на системите за ранно предупреждение и оповестяване. Сирените вече са задействани в определените градове и населени места, а тестовото съобщение на BG-ALERT се изпраща на мобилни устройства в цялата страна.

Проверката ще продължи до 11:30 часа и има за цел да се установи техническата изправност и функционирането на системите. Тестът е планиран и не е свързан с реална опасност или извънредна ситуация.

Получаването на съобщението от BG-ALERT зависи от настройките на конкретното мобилно устройство. За да бъде получено тестовото известие, тестовият канал трябва да е активиран.