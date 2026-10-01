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Сигнал за взривно устройство в НОИ – Търговище

Сигнал за взривно устройство в НОИ – Търговище
БТА

Служителите са били евакуирани

Служителите на НОИ – Търговище бяха евакуирани, заради сигнал за поставено взривно устройство.

"Сигналът е получен по електронната поща в 9:12 ч.", каза директорът на Териториалното поделение на Националния осигурителен институт (ТП на НОИ) в Търговище Петър Стоицов, предава БТА.

Веднага е подаден сигнал на тел. 112, на място са пристигнали екипи на Областната дирекция (ОД) на МВР и на Спешна помощ. 

Изведени са общо 82-ма служители от двете сгради на Териториалното поделение – в центъра на града и от Осигурителния архив на ул. „Кюстенджа“ 87, както и присъстващите в момента граждани, посочи още Стоицов. 

Осъществена е проверка по стандартната процедура за подобни случаи. Взривно устройство не е открито.

След час нормалният работен процес беше възстановен, допълни директорът на НОИ – Търговище.

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