Сигнал за взривно устройство в НОИ – Търговище

Служителите на НОИ – Търговище бяха евакуирани, заради сигнал за поставено взривно устройство.

"Сигналът е получен по електронната поща в 9:12 ч.", каза директорът на Териториалното поделение на Националния осигурителен институт (ТП на НОИ) в Търговище Петър Стоицов, предава БТА.

Веднага е подаден сигнал на тел. 112, на място са пристигнали екипи на Областната дирекция (ОД) на МВР и на Спешна помощ.

Изведени са общо 82-ма служители от двете сгради на Териториалното поделение – в центъра на града и от Осигурителния архив на ул. „Кюстенджа“ 87, както и присъстващите в момента граждани, посочи още Стоицов.

Осъществена е проверка по стандартната процедура за подобни случаи. Взривно устройство не е открито.

След час нормалният работен процес беше възстановен, допълни директорът на НОИ – Търговище.