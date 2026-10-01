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Мбапе засечен на парти в Париж, Реал потушава скандала

Мбапе засечен на парти в Париж, Реал потушава скандала
АП/БТА

Французинът пропусна тренировки заради пътуването, но клубът твърди, че е получил разрешение

Килиан Мбапе се оказа в центъра на ново медийно напрежение. Звездата на Реал Мадрид е била забелязана да се забавлява в нощен Париж в компанията на испанската актриса Естер Експосито.

Появата му във френската столица предизвика реакции, тъй като нападателят се възстановява от контузия в коляното.

Мбапе напусна лагера на националния отбор на Франция след травмата, получена в мача срещу Турция от Лигата на нациите. Очакванията бяха той да продължи лечението си в тренировъчния комплекс на Реал Мадрид.

Французинът обаче е пропуснал последните две занимания във Валдебебас. В същите дни останалите футболисти на отбора, включително контузените, са били в клубната база.

От Реал Мадрид опитаха да потушат напрежението около случая. От клуба обясниха, че Мбапе е получил предварително разрешение от ръководството и медицинския щаб да пътува за кратко до Париж.

Така от испанския гранд отхвърлят твърденията, че нападателят е нарушил възстановителната си програма или е отсъствал без съгласието на клуба.

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